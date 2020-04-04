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本土病例案352北部商店販售人員 發病前全程戴口罩

港大研究：呼氣可帶冠狀病毒 隔著口罩減至零

中央社 / 台北4日電

武漢肺炎疫情肆虐全球，港大最新研究發現，在不戴口罩情況下，感染季節性冠狀病毒的患者中，其中3成的呼氣帶有病毒，隔著口罩病毒則減至零，而武漢肺炎病毒與季節性冠狀病毒類近。

明報今天引述香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超說，即使患者呼氣樣本有病毒，也不確定病毒是否足以傳染他人；但由於社區有無症狀的隱形患者，因此全民都應戴口罩，否則隱形患者若以為自己無病就不戴口罩，「就算不是很多人，都會產生傳播鏈」。

科技大學環境及可持續發展學部客座教授關繼祖則認為，世界衛生組織（WHO）應該建議民眾戴口罩；但他認同若世衛發出戴口罩的呼籲，全球口罩供應將更緊張，這種情況下，布製口罩效能雖不及合格的外科用口罩，戴著布口罩還是比不戴好。

據報導，香港大學醫學院公共衛生學院世衛傳染病流行病學及控制合作中心和美國馬里蘭大學合作，招募246名懷疑感染呼吸道病毒的患者並分成兩組，分別為不戴口罩和戴著外科用口罩，並透過一部特製儀器蒐集患者呼氣樣本，歷時30分鐘，期間約3成患者都沒有咳嗽。

研究團隊將呼氣樣本進行病毒測試，其中有111人感染季節性冠狀病毒、流感病毒或鼻病毒。

對比兩組收集到的樣本，研究人員發現，戴口罩的群組呼氣樣本中沒有檢測到季節性冠狀病毒；檢測到流感病毒的樣本比例也比不戴口罩的群組低。

研究人員說，新型冠狀病毒（2019冠狀病毒，武漢肺炎病毒）與季節性冠狀病毒類近，病毒大小也可能相近。

負責這項研究的港大醫學院公共衛生學院流行病和生物統計學分部主任、世衛傳染病流行病學及控制合作中心聯合總監高本恩說，研究顯示，患者若戴上口罩，可減緩新型冠狀病毒的傳播。

新冠肺炎 COVID-19

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