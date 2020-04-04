香港西九總區PTU 46歲男警長初步確診 累計4名警員中招

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計個案已達846宗。警方今天（4日）早上指，一名駐守西九龍總區的46歲男警長初步確診，該名警長隸屬機動部隊，過去14日曾參與反罪惡巡邏及人群管理行動，沒有外遊記錄，亦非早前確診警員的緊密接觸者。

如該名警長最終確診，將會是本港第4名確診的警員。

第三名確診警員是31歲男子，衞生防護中心曾指，該名警員與22歲確診女警沒有密切接觸，但昨晚在網上資料中，卻列出31歲男警同樣曾到尖沙咀酒吧All night long，但未知二人是否同一日前往。

警察公共關係科指，一名駐守西九龍總區的46歲男警長初步確診，該名警長隸屬機動部隊，過去14日曾參與反罪惡巡邏及人群管理行動，沒有外遊記錄，亦非早前確診警員的緊密接觸者。他在4月2日感到不適，到公立醫院求醫，經初步測試後於昨日晚上得知對「2019冠狀病毒病」呈陽性反應。

警方稱，將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，提供該名警長近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。而基於公共衞生考慮，警方會採取數項措施，包括在等候衞生署進一步評估及建議前，與該警長駐守同一隊伍的所有警務人員，將會安排「在家工作」；所有在西九龍機動部隊行動基地工作的警務人員均需佩戴口罩，而進出警署人士均需量度體溫。警方續指，相關警署設施及警察宿舍已徹底清潔及消毒，警方會靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響，也會提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。

本港第一宗確診警員是第69宗個案，他是48歲男子，居於油塘油美苑潤美閣，駐守北角分區，屬軍裝巡邏小隊，後負責東區警區防暴隊工作，在2月4至16日期間主要在柴灣、北角及香港仔執勤。他於2月18日晚，在西環明星海鮮燒鵝專門店與另外59名警務人員聚餐。衞生署界定該59名人士為密切接觸者，須接受檢疫。

第二名確診警員是第428宗個案，她是22歲女子，居於太子荔枝角道19號，駐守深水埗警署，隸屬巡邏小隊，沒有參與任何前線工作，亦沒有與市民接觸。她在3月20日曾與一名同事到有群組爆發的尖沙咀酒吧All night long，發病前後曾到本港多個地方，包括青衣城、始創中心、奧海城二期、荃新天地一期、荷李活商業中心、瓊華中心等。她在3月24日到過新界南總部靶場練習射擊，當時有其他不同警區人員在場，初步了解，與她有接觸的人員有約80、90人。

這名警員在明愛醫院求醫時，曾拒絕戴口罩，醫護人員勸喻她戴上口罩，但她也沒有聽從，最後令兩名抽血員被列為密切接觸者，需入檢疫中心，警方就事件在facebook專頁稱「抱歉」。昨晚有消息指，這名警員的一名36歲朋友亦初步確診，她們疑曾一起在3月20日到尖沙咀一間日本餐廳共膳，未知這名36歲女子為什麼未有送入檢疫中心。

第三名確診警員是第663宗個案，他是31歲男子，住在深水埗富昌邨富萊樓，駐守西九龍總區，隸屬機動部隊，在3月中至3月底曾參與反罪惡巡邏。衞生防護中心曾指，該名警員與22歲確診女警沒有密切接觸，但昨晚在網上資料中，卻列出31歲男警同樣曾到All night long，但未知二人是否同一日前往。該男警曾在3月27日與3、4名朋友到西九文化區野餐，也曾到灣仔駱克駅、警察體育遊樂會，他在3月28至29日仍有上班。

香港警方在社交平台facebook專頁致歉。 (facebook截圖)

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文章授權轉載自《香港01》