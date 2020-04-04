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武漢新增1例本土確診 封城後未外出疑社區感染
中國今天通報，3日新增19例2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）確診，18例為境外輸入，1例為武漢無症狀感染者轉確診。據報導，這名患者自1月下旬便長期居家，無就診史，不排除社區感染。
中國央視新聞app（應用程式）下午報導，這名患者居住在湖北省武漢市礄口區榮華街一處社區。自1月23日武漢封城後一直居家，自2月20日起曾多次前往社區門口取團購食品和快遞，每次團購物品拿回家後未進行其他消毒處理，取外購物品時沒有戴手套，有幾次沒有洗手。
報導稱，1月23日至3月29日，患者無任何不適，也無醫院門診就診史。3月30日，患者獨自駕車前往武漢市第六醫院體檢。4月1日，核酸檢測結果為陽性，社區將他送至酒店隔離。4月2日下午送至武漢市肺科醫院就診。
據報導，經專家會診，結合患者臨床表現、胸部電腦斷層和病原學檢測結果，4月3日訂正這名患者為確診病例，臨床分型為普通型。由於這名患者生活的公寓曾有確診病例，不排除社區感染。
截至4月3日24時，武漢市累計報告確診病例5萬零8例，累計治癒出院4萬6611人、死亡2567人。現有確診病例830人（重症193人、危重症107人），現有疑似病例0例；新增無症狀感染者34人，當日解除隔離45人，尚在醫學觀察693人。
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