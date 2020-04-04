隱瞞出境史 甘肅男害上百人被隔離

甘肅省胡男隱瞞出境史，回國後不進行居家隔離，還跑去參加婚禮、上墳，確診後致上百人被隔離，後以涉嫌妨害傳染病防治罪被立案；北京女子疑出國避疫，卻與家人困在郵輪上，自己發燒、咳嗽。

新京報報導，胡男2015年赴埃及留學，3月6日18時50分從埃及開羅搭機到杜拜；3月7日到達北京；3月8日乘機到達蘭州中川機場，其父駕車將接回並告知要按照規定進行隔離，但是胡未登記報備，也沒有進行隔離。

報導指出，之後胡男隨意外出購物、走訪親戚，駕車帶妻子做產檢。3月12日，城關衛生院工作人員到胡家中對其進行身體檢查，胡隱瞞從埃及、杜拜入境的事實，先後去岳父家、參加同學婚禮、上墳等。

胡男3月14日確診患新冠肺炎，導致45人被定點隔離、88人被居家隔離。

另據紅星新聞報導，北京女子暴以素疑出國避疫，卻因疫情，與家人被困海上郵輪「贊丹」號上，船上8名乘客新冠病毒檢測呈陽性，暴以素已在5天前出現咳嗽、發熱等症狀。

暴以素最後一次更新微博，她說自己已在郵輪裡隔離了5天，咳嗽加重，體溫靠退燒藥維持，大量喝水排水，出的汗像水洗一樣，仍舊不知何時可以下船。