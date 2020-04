一次看懂：無症狀感染情況 中國始終說不清

源自中國的武漢肺炎疫情蔓延全球,防範帶原的無症狀感染者是當前各國致力遏止疫情的關鍵之一,中國近期先是公布無症狀感染者人數,之後又多次強調不瞞報,態度惹人懷疑。

●何謂無症狀感染者?

根據中國國家衛生健康委員會頒佈的防控方案第6版,所謂無症狀感染者是指無發燒、咳嗽、咽痛等可自我感知或可臨床識別的症狀,但是經核酸或血清特異性免疫球蛋白M(IgM)檢測呈陽性反應者。

針對2019冠狀病毒疾病(COVID-19,俗稱武漢肺炎),目前一般執行隔離檢疫普遍以14天為基準,但上海復旦大學附設華山醫院感染科主任張文宏表示,「有病人從頭到尾無症狀,但病毒血清陽性會延續3個禮拜」,所以快速診斷是極為重要的,否則意味著大量的病人會滯留在社區,爆發社區感染,並說「當前最大風險就是無症狀感染者」。

●歐美和亞洲國家如何處置無症狀感染者?

根據香港英文報刊南華早報(SCMP)3月22日的報導,世界衛生組織(WHO)歸類,不論是否有症狀,經檢測呈陽性都算確診病例,但是目前只有韓國遵照WHO的這項規範。

至於淪為疫情重災區的歐美國家,像是義大利、美國和英國,報導說,除了檢測長期暴露於病毒環境的醫護人員之外,這3國並未檢測無症狀感染者。

●中國當局如何處置無症狀感染者?

根據中國衛健委1月28日發布的防控方案第3版,首次將無症狀感染者納入病例報告及管理,但是2月7日發布的第4版卻把核酸檢測陽性病例,分為確診病例和無症狀感染者兩類,也就是無症狀感染者不再列入確診。

新華網此前的報導說,黑龍江省2月9日發布的疫情通報,2月8日0至24時核減了14個確診病例,當中就有13人是無症狀感染者;之後在2月10日,武漢市更宣稱將在2月11日完成所有疑似病例的核酸檢測「清零」。

中國當局處置無症狀感染者的前後不一,紐約時報3月29日的報導指出,中國醫療專業屈服於政治干預,導致傳染病通報系統未能發揮作用,中國的政治階級體制讓醫生、公衛官員等專家無法理直氣壯,見到官僚就得轉彎。

●中國公布的無症狀感染者數據與專業機構評估的差異?

中國雖仍不將無症狀感染者列入確診病例,但中國國務院總理李克強近來卻下令加強篩查不得瞞報,於是在3月31日晚間,國家衛健委首度公佈的無症狀感染者人數共1541人,並於4月1日起按日公佈的疫情通報列入無症狀感染者數據。

相較於疫情爆發至今中國的確診病例累計8萬1639例,中國的無症狀感染者看似占比有限,但對照各專業機構甚至是中國學者與研究團隊的評估,這占比有限同樣啟人疑竇。

中國官方媒體中國新聞週刊日前報導,華中科技大學公共衛生學院鄔堂春團隊,3月6日在醫學論文預印本平台medRxiv網站發布的論文稱,武漢市至少59%的感染病例是未被發現的,其中可能包括無症狀和症狀輕微的病例。

中國媒體財新網3月31日報導,張文宏說,以部分研究為例,感染新冠病毒的人群中,無症狀感染者的比例大約為18%至31%不等。張文宏目前在中國的知名度不遜於領導抗疫的中國工程院院士鍾南山。

香港大學與廣東省最新研究顯示,中國無症狀感染者可能占總感染人數達40%。

南華早報3月23日引述獲得的中國內部檔指出,中國在2月底以前至少發現4萬3000多人,經檢測成陽性但沒有症狀的感染者,換句話說,中國當時總計至少應該有大約12萬3000多名確診病例,其中4萬多人是無症狀感染者,比例將近35%。

而著名科學期刊自然期刊(Nature)3月20日公佈的研究指出,無症狀或輕症患者占總感染人數達60%;美國疾病管制暨預防中心(U.S. Centers for DiseaseControl and Prevention, CDC)表示,高達25%的感染者可能沒有發病症狀。

有鑑於此,根據紐約時報報導,白宮國家安全顧問歐布萊恩(Robert C. O'Brien)說,美國「無法」證實中國公告的數據,「有很多公開報導稱,這個數字是否太低了」;更有官員表示,中國的疫情數據出現少報情況並不令人意外,中國的官方統計數據經常造假。

●無症狀感染者對中國疫情影響為何?

即使中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友說,無症狀感染者的傳播效率約相當於確診病例的1/3,但是一樁發生在國家衛健委將按日公佈無症狀感染者之前的通報案例不難看出,無症狀感染者對中國疫情實際影響的端倪,可能比官方公布的數據更深刻。

3月30日河南省通報,因河南省郟縣人民醫院3名醫師被檢測為「無症狀感染者」,且感染源不明,於是當局在4月1日宣布全縣封村、封社區,所有人員憑證出入,除超市、醫院、市場外的商店一律停業。

此後的國家衛健委按日疫情通報,包括4月1日、2日與3日都出現無症狀感染者轉確診的病例,頗耐人尋味。

美國總統川普也曾被記者問到中國的數字是否屬實,他僅表示「我不是中國的會計師」,但「似乎有點偏少」(appeared to be a little bit on the lightside),並說他和中國國家主席習近平並沒有討論太多和確診人數相關的事,而是「關注中國的因應措施與方法」。