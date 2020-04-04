港增43確診 國泰1地勤出席喪禮後染疫

香港昨日新增43宗新冠肺炎確診個案，9人無外遊紀錄，其中又有3宗是不明源頭的本地個案，其中1名國泰地勤人員曾參與喪禮並出席「解穢酒」，不排除因此而感染，消息指出，港府或會加大防疫力度，改變禁止群組聚集豁免喪禮的規例。

文匯報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日指出，3宗不明源頭的本地確診者包括1名文員、1名公司司機及1名國泰地勤人員。其中，48歲國泰男地勤並無外遊紀錄，3月22日曾參加親屬喪禮，翌日他與親屬飲解穢酒，涉及約14人。該名地勤3月26日發病，但3月29日仍有上班。

報導指出，香港3月29日實施「限聚令」，但喪禮則獲豁免。對於喪禮可能導致聚集感染，食衛局副局長徐德義表示，政府此前豁免喪禮是考慮到其必要性，但會視疫情改變規例細節。

酒吧樂隊群組 再添6確診

據報導，酒吧成為了香港新冠肺炎本土確診個案的一個源頭，在昨天新增的43宗確診個案中，34宗有外遊史，而酒吧及樂隊群組再添6名確診者，令該群組迄今有70多人染疫。當中第806宗個案的27歲男患者，2月底至3月11日曾到訪荷蘭，但直到3月28日才發燒，發病前於3月13日曾往蘭桂坊Tazmania Ballroom等酒吧。

另外，第844宗59歲女患者是飛機清潔員，工作範圍包括香港航空、港龍航空、上海航空、釜山航空等多家公司，亦是第746宗即酒吧群組樂手的妻子。張竹君指患者屬密切接觸者。

對有確診個案找不到感染源頭，香港大學微生物學系講座教袁國勇認為，反映香港疫情已進入「危險狀態」，估計確診人數很快突破1000宗，倘不幸出現大量超級傳播者，確診個案甚至會突然增至2000宗。

他說，香港死亡率約0.5%，相對其他地區不算嚴重，因此令市民近日防疫意識減弱，他不點名批評有政府官員對疫情過於樂觀，強調疫症可以如海嘯般迅速來襲，官員若不提早部署，屆時會束手無策。