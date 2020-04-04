快訊

案例愈來愈多！指揮中心定案「腹瀉納新冠通報定義」

清明連假人潮超乎預期 陳時中不排除禁足令

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港增43確診 國泰1地勤出席喪禮後染疫

世界日報 / 香港新聞組╱香港4日電
國泰地勤參與喪禮後中招 飛機清潔工染疫 料酒吧樂手丈夫傳播 不明源頭續增 港進危險狀態 香港中國通訊社
國泰地勤參與喪禮後中招 飛機清潔工染疫 料酒吧樂手丈夫傳播 不明源頭續增 港進危險狀態 香港中國通訊社

香港昨日新增43宗新冠肺炎確診個案，9人無外遊紀錄，其中又有3宗是不明源頭的本地個案，其中1名國泰地勤人員曾參與喪禮並出席「解穢酒」，不排除因此而感染，消息指出，港府或會加大防疫力度，改變禁止群組聚集豁免喪禮的規例。

文匯報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日指出，3宗不明源頭的本地確診者包括1名文員、1名公司司機及1名國泰地勤人員。其中，48歲國泰男地勤並無外遊紀錄，3月22日曾參加親屬喪禮，翌日他與親屬飲解穢酒，涉及約14人。該名地勤3月26日發病，但3月29日仍有上班。

報導指出，香港3月29日實施「限聚令」，但喪禮則獲豁免。對於喪禮可能導致聚集感染，食衛局副局長徐德義表示，政府此前豁免喪禮是考慮到其必要性，但會視疫情改變規例細節。

酒吧樂隊群組 再添6確診

據報導，酒吧成為了香港新冠肺炎本土確診個案的一個源頭，在昨天新增的43宗確診個案中，34宗有外遊史，而酒吧及樂隊群組再添6名確診者，令該群組迄今有70多人染疫。當中第806宗個案的27歲男患者，2月底至3月11日曾到訪荷蘭，但直到3月28日才發燒，發病前於3月13日曾往蘭桂坊Tazmania Ballroom等酒吧。

另外，第844宗59歲女患者是飛機清潔員，工作範圍包括香港航空、港龍航空、上海航空、釜山航空等多家公司，亦是第746宗即酒吧群組樂手的妻子。張竹君指患者屬密切接觸者。

對有確診個案找不到感染源頭，香港大學微生物學系講座教袁國勇認為，反映香港疫情已進入「危險狀態」，估計確診人數很快突破1000宗，倘不幸出現大量超級傳播者，確診個案甚至會突然增至2000宗。

他說，香港死亡率約0.5%，相對其他地區不算嚴重，因此令市民近日防疫意識減弱，他不點名批評有政府官員對疫情過於樂觀，強調疫症可以如海嘯般迅速來襲，官員若不提早部署，屆時會束手無策。

新冠肺炎 COVID-19 國泰航空

延伸閱讀

降低染疫風險 台南警方與成大醫院攜手遠端偵訊

14旅客染疫珊瑚公主號4日靠岸 另2郵輪排隊等候

兩周前怨乘客咳嗽不掩嘴 底特律公車司機染疫亡

頒布30年 林鄭：應認清基本法與憲法關係

相關新聞

圖表看疫情／美國逾27萬人確診 全球病例破100萬、近6萬人喪命

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有181個國家（地區）傳出確診案例，病例數破100萬，致死率破4%。

與確診者隔16秒上同一輛公車 沒戴口罩者被感染

新冠肺炎傳染力超過想像，重慶一名男子日前搭巴士沒戴口罩，與一名確診患者前後相隔16秒上車，但確診患者在車廂裡，一度將口罩...

港增43確診 國泰1地勤出席喪禮後染疫

香港昨日新增43宗新冠肺炎確診個案，9人無外遊紀錄，其中又有3宗是不明源頭的本地個案，其中1名國泰地勤人員曾參與喪禮並出席「解穢酒」，不排除因此而感染，消息指出，港府或會加大防疫力度，改變禁止群組聚集豁免喪禮的規例。

大陸最新研究：武漢貓群染新冠病毒 可能由人傳播

大陸華中農業大學農業微生物國家重點實驗室、中科院武漢病毒所的研究團隊聯合在預印本平台bioRxiv上發表了一項最新研究指...

仍有1600港人滯留湖北　港府未必會再派包機接載

新型冠狀病毒疫情持續，香港政制及內地事務局局長聶德權4日表示，目前仍有約1,600人滯留湖北，不過湖北省地方交通陸續解封...

陸首批疫苗試驗 目前身體狀況皆好

大陸三月時展開新冠肺炎疫苗一期臨床試驗，首批一百零八名志願者已接種，其中十八名志願者結束隔離，每位解除隔離的志願者都需要照肺，目前身體狀況皆好。有個別接受低劑量疫苗接種的志願者表示，接種後幾小時出現低燒、乏力現象，但是很快恢復正常，研究團隊將繼續進行六個月的隨訪與體檢。

陸首批新冠肺炎疫苗臨床試驗者解除隔離、身體皆好

大陸3月時開展新冠肺炎疫苗一期臨床試驗，首批108名志願者已接種，其中18名志願者結束隔離，每位解除隔離的志願者都需要照...

各地無症狀感染者 北京限2小時內網路直報

中國國務院總理、中央應對新冠肺炎工作領導小組組長李克強昨日召開領導小組會議，表示要加強對新冠肺炎無症狀感染者的管理，落實篩查報告、隔離等措施，並且要每日即時對外發布資訊。

新冠疫苗喜訊！中國臨床試驗 接種10人全產生抗體

中國研發新冠病毒疫苗出現令人振奮的進展。最早接種疫苗的工程院院士陳薇團隊10人，在第28天全部產生抗體並已出院。另首批接受陳薇團隊臨床試驗接種的4名志願者，也已結束觀察療養，健康返家。

一人毀一城？「鄭州毒王」瞞旅遊史接觸4萬人 一審結果出爐

鄭州市二七區人民法院3日開庭審理「鄭州毒王」案，中新網報導，被告人郭偉鵬因妨害傳染病防治罪，判處有期徒刑1年半...

鍾南山：應更加注意兩類無症狀感染者

中國官方最新通報，昨天新增31例武漢肺炎確診病例，其中7例原為無症狀感染者。中國工程院院士鍾南山說，應更加注意兩類無症狀...

港增37確診 2美容師中鏢 酒吧現三代傳播

香港新聞組╱香港3日電

熱門新聞

圖表看疫情／美國逾27萬人確診 全球病例破100萬、近6萬人喪命

恐怖奧捷團17人6確診 2名團員無症狀卻肺浸潤

台灣報恩！老神父求救義大利 3天湧進善款600萬

美駐日大使館警告日本疫情將大爆發 籲美公民儘速回國

新冠肺炎台北市百例全國最多！這5縣市仍零確診

墾丁人潮多防疫難 指揮中心首度發國家警報籲暫勿前往

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。