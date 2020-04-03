各地無症狀感染者 北京限2小時內網路直報

中國國務院總理、中央應對新冠肺炎工作領導小組組長李克強昨日召開領導小組會議，表示要加強對新冠肺炎無症狀感染者的管理，落實篩查報告、隔離等措施，並且要每日即時對外發布資訊。

無症狀感染者是否成為中國下一波防疫漏洞引發外界討論，中國國家衛健委昨天通報，截至4月1日止，中國新增確診35人，均為境外移入，新增無症狀感染者有55例，現有無症狀感染者1075例。

新華社報導，中國國家衛健委疾控局監察專員王斌表示，一旦發現無症狀感染者要在兩個小時內進行網路直報，在24小時內完成流行病學調查，並對其採14天隔離，連續兩次核酸檢測為陰性才能解除隔離。

王斌在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，各級各類醫療衛生機構一旦發現了無症狀感染者，要求在兩個小時之內進行網路直報，同時在24小時之內完成流行病學調查。對發現的無症狀感染者，採取14天的集中醫學觀察，原則上連續兩次標本核酸檢測陰性才可以解除隔離。

據中國政府網消息，李克強昨天召開會議指出，要加強對無症狀感染者的管理，落實篩查報告、隔離和醫學管理、密切接觸者管控等措施，每日及時對外發布資訊。

會議表示，要進一步嚴格執行出院標準，對治癒出院患者實行隔離觀察、複診複檢、跟蹤隨訪等全流程管理，對發現的「復陽」人員要及時隔離收治。離鄂通道管控解除後，道路檢疫檢查要科學規範，同時保障客貨運輸暢通。

會議指出，中國陸地邊境口岸通道眾多。面對全球疫情大流行加速傳播，要進一步加強陸地邊境防輸入工作。減少不必要的人員跨境流動。各地要因地制宜調整優化重點場所、重點單位和重點人群疫情防控措施。

中國疾控中心流行病首席專家吳尊友昨天在官方舉行的發布會上表示，無症狀感染者的傳播率僅為確診病例的三分之一，由無症狀感染者造成流行的可能性很小，不會造成社會層面的擴散，中國現在的措施在於及時發現、及時控制無症狀感染者。

中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，新冠肺炎無症狀患者有明確的傳染性，但是否有很高的傳染性，現在沒有證據，無症狀感染者不會引起大爆發。

不過，世界頂尖學術期刊《自然》在3月中下旬曾發表的文章稱，輕症或者無症狀感染者可能佔所有新冠病毒感染者人數的60%。