新冠疫苗喜訊！中國臨床試驗 接種10人全產生抗體

中國研發新冠病毒疫苗出現令人振奮的進展。最早接種疫苗的工程院院士陳薇團隊10人，在第28天全部產生抗體並已出院。另首批接受陳薇團隊臨床試驗接種的4名志願者，也已結束觀察療養，健康返家。

由中國工程院院士、解放軍軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇團隊研製的疫苗，日前進入臨床試驗。明報引述消息指出，最早接種的10人均為該科研團隊人員，陳薇於2月底親自接種第一劑疫苗，到第28天觀察期結束的時候，10人全部產生抗體，並都已健康出院，後續將分三階段採樣。

紅星新聞報導，首批接種新冠疫苗的4名志願者，則在集中療養觀察14日後，3月31日順利離開療養機構返家，回到正常生活，日後在第28天、第3個月、第6個月，都還要回到試驗點進行血檢，查看抗體在體內的長期留存情況。

4名志願者中唯一女性、試驗編號004的靳官萍CT結果顯示雙肺正常。她表示自己除了傷口位置有些發紅發癢，也紅了一小片，身體並無其他不適。

靳官萍表示，離開療養機構時，還是每個人都抽一次血，檢測血液中是否存在抗體，目前血檢結果還沒出來。她表示，4人的肺部檢查結果都很正常，紋理清晰，返家後可以正常社交，但在後續6個月的觀察期裡，服藥、接種疫苗、接受治療等內容都需記載在研究者發給他們的「日記」裡。

另一名接受試驗的志願者向亞飛表示，接種完疫苗後有一點緊張，主要是擔心被感染，但是覺得這個臨床試驗的結果對人們很重要，他還是應該參與，後來陳薇跟他說，她自己團隊的人在2月就接種過了，沒有不良反應，「這話說完我就安心了」。

報導引述向亞飛說，接種當天有些低熱，頭也有點暈，我低熱的症狀持續了3天，後面就好了，再沒有出現任何不適。研究人員說這是體內的免疫系統在發揮作用，是正常反映。倒是姐姐和爸爸媽媽挺擔心的，研究者說接種疫苗後半年內不能備孕，他還沒結婚，家人可能有些聯想和擔憂吧。

3月16日，由陳薇團隊研製的重組新型冠狀病毒疫苗第一期臨床試驗正式獲批，公開招募108名志願者，分低劑量、中劑量和高劑量三組接種疫苗。由於注射疫苗時間有先後，也將於不同時間結束醫學觀察，療養機構裡仍有集中觀察時間不足14日的志願者。