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和確診女保全討論團購沒戴口罩 附近住戶染上新冠肺炎

北部高級社區確診女保全疫情再擴大 接觸者確定感染

港增37確診 2美容師中鏢 酒吧現三代傳播

世界日報 / 香港新聞組╱香港3日電

香港昨天新增37宗新冠肺炎確診，累計802宗，新增個案有7宗無外遊紀錄，其中2人是美容師。另外，1名曾經外遊的屯門醫院護士，檢測結果初步呈陽性。

文匯報報導，食物及生局局長陳肇始表示，69宗涉及酒吧等處所的確診個案中，有28人曾到過中環區酒吧，另外尖沙咀及灣仔酒吧，亦都有顧客及表演樂隊群組爆發。她重申近日酒吧出現第二代、三代傳播，認為是高風險地方，尤其40天大嬰兒亦被感染，是「響起警號」。

生防護中心調查顯示，該嬰兒是被一名曾到中環區酒吧的確診患者傳染。

專家批封關太慢

明報報導，港府上周提出「禁酒令」卻沒先推行，反而先於上周六關閉健身中心等，再於前日關閉卡拉OK場所等。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超批評政府反應太慢，酒吧初爆疫時「一早應手起刀落」關酒吧，相信已有不少未確診個案或已形成隱形傳播鏈。

香港01報導，根據憲報內容，港府指「純粹（或主要）用作售賣或供應令人醺醉的酒類，並供人就地享用的處所（即酒吧或酒館），該處所必須關閉14天。詢問居酒屋能否營業？店鋪能否提供試酒服務？官員說，若在超市賣酒，顧客需要拿走酒類在家享用，便有別於條例中「就地享用」的要求。

香港電台報導，昨天新增的確診個案中，有12名患者在確診後都無病徵，包括到過瑞典的2歲男童，除了50歲女患者屬香港本地個案外，其餘無病徵患者，都有外遊紀錄，7人是由英國回港的學生。

生防護中心提醒市民，應該盡量與他人保持適當社交距離，減少外出及避免聚餐、聚會等社交活動，以減少接觸無病徵感染者的機會，亦可減低社區出現群組個案的風險。

新冠肺炎 COVID-19

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