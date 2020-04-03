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和確診女保全討論團購沒戴口罩 附近住戶染上新冠肺炎

北部高級社區確診女保全疫情再擴大 接觸者確定感染

鍾南山：應更加注意兩類無症狀感染者

中央社 / 台北3日電

中國官方最新通報，昨天新增31例武漢肺炎確診病例，其中7例原為無症狀感染者。中國工程院院士鍾南山說，應更加注意兩類無症狀感染者，包括確診患者密切接觸者以及來自重點疫區的人員。

北京財新網今天報導，中國國家衛生健康委員會高級別專家組組長鍾南山昨天在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）疫情防控國際經驗分享會，做了上述表示。

他說，「無症狀感染者也具有傳染性，應該更加注意兩類無症狀感染者：確診人員的密切接觸者和來自重點疫區的人員」。

鍾南山並指出，「疫情在有些國家擴散很快，一天就增加1萬病例，這是個大問題」。

他強調，「如果一些國家控制不了疫情爆發，就會給全世界帶來災難，沒有哪個國家能置身事外，這是我最擔心的」。

無症狀感染者對武漢肺炎疫情的影響漸受重視，中共中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組日前要求加大對無症狀感染者的篩查力度；國家衛健委則自4月1日起，在每日疫情通報中公布無症狀感染者相關情況。

官方今天通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團2日報告新增60例無症狀感染者，其中境外輸入7例；當日轉為確診的有7例，皆是境外輸入；解除醫學觀察101例（5例境外輸入）；尚在醫學觀察的無症狀感染者1027例（221例境外輸入）。

中國政府目前雖尚未將無症狀感染者列為確診，但無症狀感染者已具傳染力，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友昨天在「疫情防控與醫療國際合作」記者會表示，無症狀感染者的傳播效率約相當於確診病例的1/3，造成流行的可能性很小。

不過，寧波市疾病預防控制中心傳染病防治所陳奕等專家稍早前曾發表論文說，2019冠狀病毒疾病無症狀感染者的傳染率與出現症狀的確診患者不相上下，與病毒帶原者接觸的人群中，家人、進香客的被感染率最高。

新冠肺炎 COVID-19

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