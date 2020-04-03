142萬留學生仍滯留海外 中國「包機」赴英國先接180人

新冠肺炎疫情在海外持續蔓延。中國外交部副部長馬朝旭表示，中國首架赴英接載當地留學生的包機2日出發，接回180名留學生。被問及是否建議留學生回國，馬朝旭稱，目前仍有142萬人在國外，多數選擇留在當地。

綜合媒體報導，國新辦2日舉行疫情期間中國海外留學人員安全問題記者會，馬朝旭透露，3月全球疫情加速擴散後，中國已經安排包機九架次，從伊朗、義大利等國接回包括留學人員在內的中國公民1457人。

馬朝旭表示，中國留學生在美國有41萬人，加拿大23萬人，英國22萬人，德國與法國11萬人。當局正考慮對疫情嚴重國家確實有困難、急須回國的留學人員，做出相應安排。50萬份健康包亦運送給中國留學生比較集中的國家。教育部副部長田學軍指出，海外留學生迄今共有36名確診，都及時得到較好救治，已有11名治瘉出院。

針對早前有國家出現校方強制學生搬離宿舍的問題，田學軍表示，使領館教育部門已提出交涉，多數已得到妥善解決。有使領館還在留學生集中地區設置隔離備用點，以備有需要時為留學生提供保障。

另據人民日報導，為了接回在英留學生，東航派出全機隊中載客數最大、載重量最大的遠程洲際飛機—波音B777-300ER大型寬體客機，2日上午9時30分從上海浦東機場起飛，直飛倫敦，預計在當地時間下午2時12分抵達倫敦希斯羅機場。這是東航按照國家統一決策部署，執行的首班赴海外接留學人員的臨時航班任務。

該航班預計將接回約180名留學生，計畫於倫敦當地時間2日下午4時50分起飛回中國，預計於北京時間3日上午10時抵達濟南。