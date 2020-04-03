快訊

和確診女保全討論團購沒戴口罩 附近住戶染上新冠肺炎

北部高級社區確診女保全疫情再擴大 接觸者確定感染

批美國政客無恥無德 華春瑩10分鐘嗆辣5連問

世界日報 / 中國新聞組／北京3日電

針對美國官員近日質疑中國瞞報疫情的發言，中國外交部發言人華春瑩2日在例行記者會上，用了長達十分鐘的時間「五連問」犀利反擊，她並批評「這幾個美國政客的言論和所作所為實在是無恥、無德」。

北京日報微信公眾號「長安街知事」報導，對彭博社記者提問指，有報導稱三名美國情報官員說中國瞞報新型冠狀病毒疫情，華春瑩表示，她注意到了相關報導，以及1日美國副總統潘斯和國務卿龐培歐的相似言論。

華春瑩回答說，「中方是否公開、透明、負責任，及時地向國際社會做出通報，我和同事已經多次不厭其煩、詳細地介紹了」，關於國際公共衛生安全這類問題，最有資格作評判的應該是世衛組織以及有關專家，「而不是幾個滿嘴謊言的政客」。

華春瑩說，現在美國疫情很嚴重，中國非常同情，也能理解美國一些人急於要「造鍋」、「甩鍋」的心理，面對這幾個人一而再、再而三地，沒有任何道德底線地造謠污衊，「這幾個美國政客的言論和所作所為實在是無恥、無德。我們多次說過，污衊、抹黑、甩鍋、推責彌補不了失去的時間，繼續撒謊只會浪費更多時間，造成更多生命損失」。

華春瑩表示，「中國已經盡了最大努力，做到了公開、透明和負責任。美方那幾個負責任的人，我想通過Bloomberg（彭博社）你們去問他們一下，可不可以讓他們站出來告訴世界，如果當初最先發現疫情的國家是美國而不是中國，美方會處理的比中國政府更好嗎？如果他們可以，那麼請解釋一下」。

接著，華春瑩開始「五連問」。第一是，從1月15日美國疾控中心發布關於新冠肺炎的警告，到2月2日美方對所有中國公民以及過去14天到過中國的外國人關閉邊境。之後的兩個多月裡，美方都做了些什麼？

第二，為什麼根據紐約時報3月11日的報導，美國一位女醫生朱海倫早在1月就開始對美國的疫情「吹哨」，卻被下令封口，停止檢測？

第三，為什麼到2月底，白宮還要求美國官員和衛生部門專家在疫情公開發布之前，必須要事先得到潘斯副總統辦公室的批准？

第四，為什麼在3月2日的時候，美國疾控中心停止發布與檢測人數和死亡人數相關的數據？

第五，為什麼3月2日美國長老會醫院醫生麥卡錫在CNBC節目中還表示，他所在的醫院甚至要懇求衛生部門對疑似的病人檢測？

華春瑩表示，此時此刻，美國官員應把人民生命安全和健康置於政治之上，繼續政治操弄人民生命和安全，應該遭到包括美國人民在內的世界各國人民的共同譴責。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

美加碼封殺華為 大陸：不會坐視科技霸凌

美加碼封殺華為 陸外交部：科技霸凌主義不會坐視不理

荷蘭買口罩未達標 中國：已告知訂單是個人用途

台灣捐歐美口罩 中共外交部：別搞政治

相關新聞

1歲童穿迷你防護服坐火車太可愛爆紅 但網民發現大盲點

前線醫護應對2019冠狀病毒（COVID-19）時要穿上全套防護服，日前網上就瘋傳一段1歲小童穿着迷李版防護服的影片，還出現大小「防疫員」的一幕，因太可愛而被瘋傳。影片中1歲多男童穿上一件迷你防護服在火車站跑來跑去，走路像一隻企鵝非常可愛

圖表看疫情／全球確診人數超過100萬例 逾5萬人喪命

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有181個國家（地區）傳出確診案例，病例數破100萬，致死率破4%。

首個新冠疫苗接種結果出來了 CT顯示雙肺紋理清晰正常

大陸研發新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體），第一批四個人的疫苗臨床試驗結果今日公佈，電腦斷層掃描（CT）顯示4人都「雙肺紋理...

鍾南山：應更加注意兩類無症狀感染者

中國官方最新通報，昨天新增31例武漢肺炎確診病例，其中7例原為無症狀感染者。中國工程院院士鍾南山說，應更加注意兩類無症狀...

港增37確診 2美容師中鏢 酒吧現三代傳播

香港新聞組╱香港3日電

批美國政客無恥無德 華春瑩10分鐘嗆辣5連問

中國新聞組／北京3日電

142萬留學生仍滯留海外 中國「包機」赴英國先接180人

中國新聞組╱北京3日電

武漢市發通告 強調繼續強化小區封閉管理

大陸湖北逐漸解封，但連日出現多例無症狀感染者，武漢市人民政府網站3日發布公告，表示因應疫情防控工作實際，武漢市將繼續強化...

香港酒吧今晚停業14日 港專家籲美容院比照辦理

香港新冠肺炎確診破八百，港府昨日宣布將於今日晚間六點起酒吧關門14天。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日表示，美容院...

深圳發給市民防疫口罩 出現「2026 年」製造

深圳市政府統一收儲，向市民免費發放、免費郵寄的防疫口罩，遭市民舉報拿到了「2026 年」製造的未來口罩，市民反映政府口罩...

疫情期間發燒 陸專家：兩件事情特別重要

上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏指出，新冠肺炎疫情結束只是時間早晚而已，「4 月會見到新冠肺炎...

大陸新增31例確診 無症狀感染者新增60名

大陸國家衛健委今日通報，新冠肺炎新增確診31例，其中29例為境外輸入，2例為本土病例，累計確診8萬1620例。無症狀感染...

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診人數超過100萬例 逾5萬人喪命

影／救救義大利！奉獻半世紀義籍老神父淚求台灣救家鄉

案336女社區保全確診 陳時中：高度關注感染源不明個案

帛琉：防疫向世界求援 只有台灣來救

新增10例3腹瀉、1腹痛 醫師：腹瀉恐是轉重症指標

北部女保全染疫 同社區曾出國有症狀者將採檢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。