批美國政客無恥無德 華春瑩10分鐘嗆辣5連問

針對美國官員近日質疑中國瞞報疫情的發言，中國外交部發言人華春瑩2日在例行記者會上，用了長達十分鐘的時間「五連問」犀利反擊，她並批評「這幾個美國政客的言論和所作所為實在是無恥、無德」。

北京日報微信公眾號「長安街知事」報導，對彭博社記者提問指，有報導稱三名美國情報官員說中國瞞報新型冠狀病毒疫情，華春瑩表示，她注意到了相關報導，以及1日美國副總統潘斯和國務卿龐培歐的相似言論。

華春瑩回答說，「中方是否公開、透明、負責任，及時地向國際社會做出通報，我和同事已經多次不厭其煩、詳細地介紹了」，關於國際公共衛生安全這類問題，最有資格作評判的應該是世衛組織以及有關專家，「而不是幾個滿嘴謊言的政客」。

華春瑩說，現在美國疫情很嚴重，中國非常同情，也能理解美國一些人急於要「造鍋」、「甩鍋」的心理，面對這幾個人一而再、再而三地，沒有任何道德底線地造謠污衊，「這幾個美國政客的言論和所作所為實在是無恥、無德。我們多次說過，污衊、抹黑、甩鍋、推責彌補不了失去的時間，繼續撒謊只會浪費更多時間，造成更多生命損失」。

華春瑩表示，「中國已經盡了最大努力，做到了公開、透明和負責任。美方那幾個負責任的人，我想通過Bloomberg（彭博社）你們去問他們一下，可不可以讓他們站出來告訴世界，如果當初最先發現疫情的國家是美國而不是中國，美方會處理的比中國政府更好嗎？如果他們可以，那麼請解釋一下」。

接著，華春瑩開始「五連問」。第一是，從1月15日美國疾控中心發布關於新冠肺炎的警告，到2月2日美方對所有中國公民以及過去14天到過中國的外國人關閉邊境。之後的兩個多月裡，美方都做了些什麼？

第二，為什麼根據紐約時報3月11日的報導，美國一位女醫生朱海倫早在1月就開始對美國的疫情「吹哨」，卻被下令封口，停止檢測？

第三，為什麼到2月底，白宮還要求美國官員和衛生部門專家在疫情公開發布之前，必須要事先得到潘斯副總統辦公室的批准？

第四，為什麼在3月2日的時候，美國疾控中心停止發布與檢測人數和死亡人數相關的數據？

第五，為什麼3月2日美國長老會醫院醫生麥卡錫在CNBC節目中還表示，他所在的醫院甚至要懇求衛生部門對疑似的病人檢測？

華春瑩表示，此時此刻，美國官員應把人民生命安全和健康置於政治之上，繼續政治操弄人民生命和安全，應該遭到包括美國人民在內的世界各國人民的共同譴責。