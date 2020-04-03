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高雄橋頭桶屍案 死者疑失蹤6年的林姓離家婦人

1歲童穿迷你防護服坐火車太可愛爆紅 但網民發現大盲點

香港01 / 撰文：李納德
1歲男童在火車站跑來跑去，內地網民大呼可愛。（微博影片截圖）
1歲男童在火車站跑來跑去，內地網民大呼可愛。（微博影片截圖）

前線醫護應對2019冠狀病毒（COVID-19）時要穿上全套防護服，日前網上就瘋傳一段1歲小童穿着迷李版防護服的影片，還出現大小「防疫員」的一幕，因太可愛而被瘋傳。影片中1歲多男童穿上一件迷你防護服在火車站跑來跑去，走路像一隻企鵝非常可愛，更撞正穿着真防護服的防疫人員，雙方互望十分搞笑。不過，有網民質疑這件防護服功用，而且衣服沒有包到手，孩子周圍摸還在地上爬，防疫效果成疑。

為孩子拍片的李媽媽來自吉林長春，日前她帶着1歲多的兒子坐火車去上海打疫苗，小孩不願意戴口罩，他年紀小也很難解釋，唯有買兒童防護服給他穿。

一名媽媽帶1歲兒子坐火車到上海，一身的防護裝成焦點。（微博影片截圖）
一名媽媽帶1歲兒子坐火車到上海，一身的防護裝成焦點。（微博影片截圖）

影片中小寶寶走路姿態可愛，在火車站跑來跑去時，剛好撞正穿上防護服的防疫人員「相互對視」，該名防疫人員也問「小朋友你去哪，哎喲，這孩子幾個月」，被這樣一問，小寶寶頓時站不穩雙手撐地跪下，似足在朝拜真防疫人員。之後他還在火車走廊走來走去，還找其他乘客玩。網民見到小寶寶走路搖搖晃晃大呼可愛，「萌化了」，影片就連新華網都有轉載。

李媽媽稱自己覺得很有趣才為兒子拍攝，沒想到會撞正真的防疫人員，出現一大一小防疫人員的畫面。然而，許多網民發現小寶寶的防護服沒有包到雙手，換言之他在地上爬，周圍摸都可能接觸到病毒，應該要再戴手套。

更有網民質疑男童穿的防護服根本無用，除了本身品質可能有問題，防護服的穿着要求極其嚴格，而且不透氣，兒童穿上可能會身體不適。

內地記者在淘寶網發現許多聲稱的兒童防護服銷量不低，店家聲稱用了加厚無紡布，用酒精、消毒藥水等清楚消毒後可重用，適合用來坐飛機、火車等交通工具。惟不少內地家長對網售防護服品質存疑，但也有意見認為，最理想情況是孩子不要出門，如果有必要，「使用多少防護裝置都不過分」。

對此，泉州市婦幼保健院兒童醫院感染科吳俊峰主任稱，目前國內情況小童外出不必穿防護服，戴口罩即可。他認為有兒童不戴口罩時，家長應該用正規渠道買的兒童專用口罩，因為這些口罩才應對小孩面型，而且有圖案及花紋，兒童會更易接受，佩帶時要先幫孩子調整好位置提高舒適感，減低孩子抗拒程度。

而無法避免要到空間封閉的地方時，要確保小孩和別人有至少1米距離、不要讓他亂摸，也要阻止他觸摸口、鼻、眼，回家後如有條件用紫外光線照射外套。另外，家長要教孩子認真洗手30秒以上，家長回家後要先換衣服、洗手才可觸摸孩子。

男童在火車車廂內還找其他乘客玩。（微博影片截圖）
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文章授權轉載自《香港01》

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