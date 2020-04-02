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「收放自如 進退裕如」 習近平訪浙江指疫情防控不能放鬆

世界日報 / 中國新聞組／北京2日電
中國國家主席習近平昨天在杭州考察，談及中國的新型冠狀病毒疫情時表示，現在防控不能麻痺，不要進行過多聚集活動，這是國家治理水準的表現；該管迅速管、放有序放。 新華社
中國國家主席習近平昨天在杭州考察，談及中國的新型冠狀病毒疫情時表示，現在防控不能麻痺，不要進行過多聚集活動，這是國家治理水準的表現；該管迅速管、放有序放。 新華社

中國國家主席習近平昨天在杭州考察，談及中國的新型冠狀病毒疫情時表示，現在防控不能麻痺，不要進行過多聚集活動，這是國家治理水準的表現；該管迅速管、放有序放，「收放自如，進退裕如，這是一種能力」。習近平在中國疫情緩和之際，重回他的政治發跡地浙江談能力收放，外界解讀這是中國在兼顧疫情防控及復工復產下，正加快恢復正常生活秩序的宣示。

人民日報報導，習近平3月31日前往杭州城市大腦運營指揮中心時表示，「現在防控還不能夠麻痺，還是不要進行過多的聚集活動。大家想看電影，就看網上的吧！還有球賽這些大型聚集活動，特別是在室內，還要控制。」他並稱，「我到西溪濕地去了，那裡是預約。預約旅遊，現在一律要求在定額的30%，我覺得這些還都是需要的，這也是一個國家治理水準的表現」。

習近平另在杭州聽取浙江省委省政府的簡報後表示，「境內本輪疫情流行高峰已經過去，但境外疫情正在加劇蔓延」，尤其要加大對無症狀感染者管理工作力度，並有力有序推動復工復產提速擴面，推動全產業鏈聯動復工，實現今年經濟社會發展目標任務。

新華社報導，習近平3月30日前往湖州市安吉縣天荒坪鎮餘村村，這是他15年後再次來到餘村。餘村黨支部書記汪玉成介紹當地的花海、綠地，並稱2005年時的小工廠和平房，如今蓋起別墅，習近平聽了以後說：「選對了路子，就要堅持走下去」。

2005年8月15日，時任浙江省委書記的習近平到餘村考察，首次提出「綠水青山就是金山銀山」的發展理念。

習近平在中國疫情緩和之際，重回自己的政治發跡地浙江，並提及「我們的疫情防控已經有了一個積極向好的形勢，可以把正常的事情逐漸辦起來了」，同時也提醒現在「還不是萬事大吉的時候，還要小心，保持一些耐心。」外界解讀這是習近平向目前正為新冠病毒疫情所苦的全球國家，釋放出中國將有大動作推動經濟的宣示。

中新社報導，中央黨校教授戴焰軍解讀，習近平在國內疫情得到較好控制後，強調復工復產成了「主攻」方向，這代表中央整體工作重心將轉移到經濟發展上。

習近平 疫情

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