出生40天男嬰染疫 香港最年幼

港府衛生署衛生防護中心昨天通報，新增51宗新冠肺炎確診個案，累計確診數增至765宗。一名40天大男嬰確診，成為香港最年幼的確診患者。據悉，嬰兒3月20日在滿月宴聚會時，被早前確診患者者、父母的友人抱過，然而男嬰父母早前帶男嬰到寶血醫院求診時，先後4次向醫護否認男嬰曾與確診患者接觸。

香港01報導，滿月宴上抱過男嬰的確診者是第462宗34歲女確診者，她被列為酒吧及樂手群組，其丈夫亦染疫（第515宗）。男嬰之後發燒，父母急送寶血醫院檢測，結果對病毒呈陽性反應，其父母遂把孩子送到伊利沙伯醫院急症室，當時男嬰發燒達攝氏38度，入住兒科隔離病房，但肺片清晰，血液檢查結果正常。

醫管局表示，已向嬰兒處方液體蛋白抑制劑治療，暫時情況穩定，嬰兒父母病毒測試則呈陰性，曾出席聚會的情況仍在跟進。

寶血醫院表示，該名男嬰3月31日求診時，父母在填寫申報表和護士與醫生查問時，4度回應都指男嬰未曾接觸過確診患者，但不肯定他們是否刻意隱瞞。

「唱卡拉OK群組」 7人全中招

另據文匯報報導，早前RED MR卡拉OK染病群組，昨天再增加2宗確診，即一行7人全部中招；另有3宗與酒吧相關，第746宗個案為酒吧樂隊表演者，第755宗曾在3月14日到過尖沙咀All Night Long酒吧；第718宗個案則在3月17日到訪蘭桂坊和中環兩間酒吧，但並非之前公布的酒吧。

昨天新增個案中有34人是外地返港，包括一名懷孕5個月的女士，她曾到智利、阿根廷旅遊，現於東區醫院留醫；兩宗是航空業人員，第753宗是常駐英國的空中服務員，第764宗則是機師。

違「禁聚令」 75人被截查

此外，據大公報報導，香港警方留意到昨天下午有示威者在港鐵太子站一帶集結，警方多次勸籲及警告，截查共75名人士，提醒目前疫情嚴峻，大量群眾聚集會增加病毒傳播的風險，已登記他們的個人資料，保留日後檢控的權利。