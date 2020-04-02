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武漢封城日記／世界如此荒誕，感謝妳的記錄

聯合新聞網 / 文／郭晶
武漢市宣布自2月11日起實施封閉管理，郭晶居住的社區2月15日開始須有出入。圖／聯經出版
武漢市宣布自2月11日起實施封閉管理，郭晶居住的社區2月15日開始須有出入。圖／聯經出版

昨天寫完日記後，我在床上癱了2、3個小時。沒想到寫日記是如此耗費心力的事情。這場封鎖讓時間和空間靜止了下來，我們的情感和情緒則被放大了。

我從未如此關注過自己，很多細小的思緒在此刻很難轉瞬即逝。我們平常有很多管道調整、發洩甚至逃避自己的負面情緒。而在封鎖中，這變得異常困難。

以往我們可以通過聚會、玩遊戲、發展興趣愛好等很多方式自我調節，如今都難以做到。

有個巨大的陰霾占據了我們的生活，我們無法忽略。

我有個愛玩遊戲的朋友，她最近失業，她說她焦慮得都不想玩遊戲了。打遊戲是她日常逃避生活的一個方式，而當找工作這件事緊要到她無法逃避的時候，打遊戲就失去了意義。

躺在床上刷手機的時候，我突然聽到鄰居的談笑聲，覺得異常珍貴。這幾天在外面看到的都是緊張和焦慮。在網路上則看到了些心酸而搞笑的事情，有人打開窗戶大喊：「對面有沒有人？出來吵個架呀！」有人說自己和另一半一起困在家裡，沒事光做愛做到厭煩。

昨天的晚餐是麵條。我依舊和朋友視訊聊天了3個多小時。

有個最近打了耳洞的朋友耳針掉了，現在不敢出門買，就用茶葉梗暫時頂著用。有個在洛陽的朋友說她爸爸特別淡定，可能因為他經歷過了很多事情吧。災難似乎是人類無法逃避的一部分，比如2003年，我們經歷了SARS；2008年，我們經歷了汶川地震。

大家後來不知道怎麼談到了穿晚禮服的那種高級派對。有人提議武漢解除封鎖之後，為我辦一個派對，不過大夥說要買衣服太貴了，那些衣服平常也不方便穿。有人問說明年春節會不會有變化啊？因為沒有那麼多聚會，不用和很多並不熟悉的親戚尬聊。大家紛紛表示肯定不會，還有人說可能會報復性地聚餐和逼婚，今年因為肺炎沒能安排上的相親，明年可能會加倍。

晚上，我夢到自己和幾個朋友外出旅遊，夢裡也還有肺炎。

我們打算出去吃飯，也確實有店還營業。我極力反對在店裡吃，建議我們打包外帶，因為在店裡吃要摘下口罩。結果，不知怎麼地，我們還是在店裡吃了飯。

昨晚聊天的時候，有個朋友說解除封鎖了之後要請我吃飯，我說要吃火鍋。

今天武漢天氣明朗了一些，儘管依然是陰天。出門沒走幾步，我看到廢墟上有2隻貓，我們互相對視。這個場景的末日感太強烈，和牠們對視的時候，這個世界彷彿只剩下我和這2隻貓了。

可惜我沒有帶任何吃的。要是我再出門，可以帶點吃的餵一些流浪貓和流浪狗。

腰花麵店還在做外賣。昨天放在花圈店門口的2個花圈今天不見了。前兩天在巷口的老人家今天也不在。超市的蔬菜、米架、麵架依舊處於缺貨狀態，賣鹽的架子也空了。今天排隊稱重的人更多了，可能有人要補充存貨，可能有人只是想出來逛逛就順便買點東西。今天超市有賣84消毒液，我就買了2瓶。

這次出門我沒有再購買食物，讓我覺得自己一定程度上戰勝了匱乏感。

其實，我前兩天就在擔心自己也許存了太多東西，但又忍不住要買。這大概跟貧窮有關。我會在打折店和清倉拍賣店門口停下腳步，總是想在打折的時候買最划算，就會買一些可能最終不會用到的東西，原本是為了節約才這樣做，但最後反而造成了浪費。

藥局依舊沒有口罩和酒精。花店還是處於「外出送花」的狀態。菜市場沒有開，但有2、3個人在擺地攤賣蔬菜。

我今天走到了曇華林。巷子口也有人賣一些蔬菜。進入曇華林，一間看起來很不錯的小吃店飄來了香味，店門口站著1個人。我驚喜地以為這間店有開，就問了一句。店家卻說，現在這種情況怎麼可能開門。

曇華林是一條網紅文藝街，有很多咖啡店、飲品店、飾品店等。人們本可以在這裡度過閒暇時光，現在整條街反而處於閒暇。有個老人家打開窗戶，從樓上看著外面的世界。曇華林歷史文化街區的院子裡傳來葫蘆絲的聲音，進入院子一看，只有那些新春裝飾品還在。一些店門口掛著玻璃風鈴，隨風吟出清脆的歌曲。風鈴上掛著人們對於工作、學業、愛情、身體的願望。平常我會覺得這些很矯情，但此刻腦海中卻浮現很多人認真寫下自己願望的畫面。

走出曇華林，我看到了一間「盒馬鮮生」超市，就走了進去。門口有人檢測體溫。這間超市更大一些，但蔬菜架還是空蕩蕩的。超市裡播著春節歌曲。沒有買東西的壓力，我只是隨便逛逛，走到自煮小火鍋的架子前，想著今晚可以改善一下生活，也可以偷個懶，就狠心花了65.7元買了1盒自煮火鍋和螺螄粉。等候結帳時，我還隨著音樂搖晃了起來。我喜歡廣場舞，廣場舞的節奏都很強，也比較歡快，跳廣場舞的人也都很有勁頭，讓人看著就很開心。

走出超市的時候，我的腳步輕快了起來，還哼起了歌。

走到武昌區人民政府的門口，我看到一個中年女人騎著小黃車（共享單車）在門口喊話，她喊的是武漢話，我大概只寥寥聽懂「請領導接待」、「20多年」這幾句。她一遍遍地重複喊著。陸續有幾輛車開進來，保安也在，沒有人理她。她就像是透明的一樣。

即便在這種時候，她都堅持在政府門口喊話，想來她這麼做應該不是第一天，可能也不是最後一天。

我的心情一下子又變得沉重起來。走離100多公尺，我身後依然傳來「請領導接待」的喊聲。

後來我又走到一個警務綜合服務站，門口掛著一個喇叭，一個播音員在激情昂揚地念著：「新型冠狀病毒感染的防控戰已經打響……我們守望相助、眾志成城，一定能打贏這場新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控戰！」口號在空蕩蕩的街道上重複播送，充滿了諷刺。

回到社區門口，有一個人在大聲喊：「出來聊天呀，要長毛（發霉）了！」幾個人在旁邊嬉笑。我也忍不住笑了起來。

我沒法用一種統一的心情來寫整篇日記。

世界如此荒誕，我只能一一記錄下這些荒誕。

網友留言：

世界如此荒誕，感謝妳的記錄。

《武漢封城日記》書影。圖／聯經出版
《武漢封城日記》書影。圖／聯經出版

※本文摘自《武漢封城日記》，作者／郭晶。

新冠肺炎 COVID-19

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