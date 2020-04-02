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學者發表文章稱武漢「封城」 使七十萬人免遭感染

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）周二（3月31日），來自中國、美國和英國的學者在《科學》雜誌發表文章稱，武漢在疫情爆發後最初五十天內所采取的強制措施為中國其他城市采取應對措施贏得了寶貴的時間。

作者稱，截至2月19日，即疫情爆發後的第五十天，中國共發現三萬個確診病例。 牛津大學學者克裡斯托弗·戴伊（Christopher Dye）表示："我們的分析顯示，如果沒有武漢的封城措施和全國性的應急反應，中國當時武漢以外的感染人數應為七十萬以上。中國的管控措施似乎是有效的，因為它成功地切斷了傳染鏈。"

為了研究新冠病毒的傳播途徑，這些作者們分析了病例報告、防疫部門的信息以及移動電話數據。基於這些數據，作者們可以推算出中國其他城市得益於武漢封城措施而得以避免的感染病例。

1月23日，北京宣布對人口數百萬的武漢市實施全面隔離，當時此舉普遍被視為一項極為激進的防疫措施。而時至今日，全球範圍內幾乎有半數居民受到了出行限制的影響。

本文章由德國之聲授權提供】

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