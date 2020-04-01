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新冠肺炎復發患者無傳染性？研究顯示青少年比例更高

香港01 / 林瑾
新冠肺炎（COVID-19）患者出院後「復陽」的相關報道越來越多，但復陽患者的臨床特徵，意義和潛在原因仍然難以捉摸。示意圖。新華社
新冠肺炎（COVID-19）患者出院後「復陽」的相關報道越來越多，但復陽患者的臨床特徵，意義和潛在原因仍然難以捉摸。示意圖。新華社

新冠肺炎COVID-19患者出院後「復發」的相關報道越來越多，但復陽患者的臨床特徵，意義和潛在原因仍然難以捉摸。

大陸專家的最新臨床研究揭示，「復發」患者均無疾病進展、無傳染性。研究還指出，「復發」可能是之前感染的病毒核酸仍然存在於康復患者體內，並未被完全清除。

中國國家感染性疾病臨床醫學研究中心、深圳市第三人民醫院劉磊教授和張政教授團隊3月31日在MedRxiv在線發表了題為《Clinical characteristics of the recovered COVID-19 patients with re-detectable positive RNA test》的研究成果。研究顯示，目前研究隊列中的「復發」患者均無疾病進展、無傳染性。此外，該論文還揭示了容易發生「復發」的特定人群。

研究表示，與非復發患者相比，復發患者的特點是：年齡更小，14歲以下的青少年比例更高，病情輕度和中度。值得注意的是，住院期間症狀嚴重的患者中反倒沒有出現復發患者。

至於康復患者「復發」的原因目前尚不清楚。該項研究顯示，所謂「復發」並不是疾病的復發或二次感染，可能是之前感染的病毒核酸仍然存在於康復患者體內，並未被完全清除。康復患者出現「復發」的原因很多，包括採樣的部位和方法、病毒在體內殘留的載量、核酸檢測試劑盒的靈敏度和靶標等。研究團隊表示，對於康復患者的「復發」不必過度解讀和擔憂，至少該研究提示這部分人群並沒有因為「復發」而出現病情加重或反覆的情況，但是加強對這部分人群的心理疏導顯得尤為重要。

另外，對於康復患者「復發」，中國湖北省衛健委副主任塗遠超在3月22日曾回應媒體指，這些患者不會被納入新增確診病例上報，但治療費用將參照確診病例醫保報銷和財政補助政策。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】湖北衛健委：暫未發現「復發」患者傳染人的現象

【新冠肺炎】武漢一家三口全部復陽　專家：或存在「假治癒」情況

文章授權轉載自《香港01》

患者 COVID-19 新冠肺炎 深圳

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