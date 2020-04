新冠肺炎復發患者無傳染性？研究顯示青少年比例更高

新冠肺炎(COVID-19)患者出院後「復發」的相關報道越來越多,但復陽患者的臨床特徵,意義和潛在原因仍然難以捉摸。

大陸專家的最新臨床研究揭示,「復發」患者均無疾病進展、無傳染性。研究還指出,「復發」可能是之前感染的病毒核酸仍然存在於康復患者體內,並未被完全清除。

中國國家感染性疾病臨床醫學研究中心、深圳市第三人民醫院劉磊教授和張政教授團隊3月31日在MedRxiv在線發表了題為《Clinical characteristics of the recovered COVID-19 patients with re-detectable positive RNA test》的研究成果。研究顯示,目前研究隊列中的「復發」患者均無疾病進展、無傳染性。此外,該論文還揭示了容易發生「復發」的特定人群。

研究表示,與非復發患者相比,復發患者的特點是:年齡更小,14歲以下的青少年比例更高,病情輕度和中度。值得注意的是,住院期間症狀嚴重的患者中反倒沒有出現復發患者。

至於康復患者「復發」的原因目前尚不清楚。該項研究顯示,所謂「復發」並不是疾病的復發或二次感染,可能是之前感染的病毒核酸仍然存在於康復患者體內,並未被完全清除。康復患者出現「復發」的原因很多,包括採樣的部位和方法、病毒在體內殘留的載量、核酸檢測試劑盒的靈敏度和靶標等。研究團隊表示,對於康復患者的「復發」不必過度解讀和擔憂,至少該研究提示這部分人群並沒有因為「復發」而出現病情加重或反覆的情況,但是加強對這部分人群的心理疏導顯得尤為重要。

另外,對於康復患者「復發」,中國湖北省衛健委副主任塗遠超在3月22日曾回應媒體指,這些患者不會被納入新增確診病例上報,但治療費用將參照確診病例醫保報銷和財政補助政策。

文章授權轉載自《香港01》