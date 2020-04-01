首批接種疫苗志願者 結束隔離「身體一切正常」

首批接種新冠疫苗的4名志願者3月31日結束隔離觀察回到家中，離開武漢特勤療養中心前，4名志願者也按照計畫再次採血。接受接種疫苗的志願者靳官萍表示，集中隔離期間，她的身體狀況一切正常。

澎湃新聞報導，仍在武漢特勤療養中心集中隔離觀察的志願者向亞飛表示，自己是在3月19日接種疫苗。他說：「注射疫苗的頭三天，每天晚上我的體溫都在37.6℃左右，有些低燒。醫護人員說這是正常現象，是身體的免疫系統在與疫苗『鬥爭』。到了第四天晚上，低燒的症狀就沒有了。」

據報導，由中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇領銜的科研團隊，自1月26日抵達武漢以來，集中力量展開疫苗研製應急科研攻關。3月16日，陳薇院士團隊研製的重組新冠疫苗通過臨床研究註冊審評；當日獲批正式進入臨床試驗。

《重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）臨床研究招募啟事》稱，研究計畫招募合格志願者108人，分成低劑量、中劑量、高劑量3個研究組，每組36人。