快訊

極音速反艦飛彈揭幕：美軍航艦戰鬥群還能稱霸全球？

搶板信銀案／歹徒搭捷運不知怎投幣 不排除有再搶劫想法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國疾控中心：未發現康復者再次感染、傳染他人

世界日報 / 中國新聞組／北京1日電

國務院新聞辦3月31日在湖北武漢舉行新聞發布會，中國疾控中心主任醫師羅會明介紹，患者出院之後，同時也具備針對新型冠狀病毒的免疫力，通常情況下不會再次感染新型冠狀病毒。

羅會明說，部分患者在出院之後核酸複檢陽性存在個體差異，但至今沒有發現康復出院後的恢復期病人再一次感染病毒、或者把病毒再次傳給別人的情況。發布會中還說，進入3月份以來，武漢每天都有100到150例的重症患者轉為輕症患者。

羅會明表示，感染過新型冠狀病毒的人，機體會逐漸產生針對病毒的特異性抗體，逐漸中和或清除病毒，身體慢慢康復。

澎湃新聞報導，針對武漢目前在院的重症、危重症患者的救治工作，國家衛生健康委醫政醫管局監查專員焦雅輝介紹，由於目前在院的重症和危重症患者絕大多數都有多個器官功能的損害，除了肺臟以外，其心臟、腎臟、肝臟功能也都受到了損害，同時，免疫系統、循環系統也出現了問題，為此，在採用ECMO治療、有創呼吸治療、俯臥位通氣、CRRT治療的同時，還給予他們營養治療、增強免疫力、改善循環等多種方式加強生命支持。

同時也將加強對重症患者的病情監測和護理。焦雅輝說，由於這些患者病情比較重、變化比較快，因此要加強整體的護理，隨時觀察病情的變化。

焦雅輝表示，對於ECMO氣管插管、俯臥位通氣、CRRT的患者，還要加強專科護理。還把國家級專家派駐到收治重症和危重症患者的定點醫院，與醫院的專家共同對重症和危重症患者進行醫療救治，特別對於危重症患者進行一人一案式的管理。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

汽車產業投入抗疫 美法車商生產呼吸器

研究：武漢封城擋70萬病例 延緩病毒擴散速度

國務院：美駐外使館2當地雇員染疫身亡

日本大學生旅歐返國3人染疫 波及多處39例確診

相關新聞

圖表看疫情／全球確診數破85萬！死亡數美超中 川普想再撒錢救美國經濟

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有179個國家（地區）傳出確診案例，病例數破85萬，致死率破4%。

武漢首度出現境外移入病例 疑未接受隔離即返鄉

中國大陸湖北省武漢市今天通報第一起境外移入新冠肺炎確診病例，他是一名戶籍在武漢的16歲英國留學生，3月22日搭機返抵北京...

首批接種疫苗志願者 結束隔離「身體一切正常」

首批接種新冠疫苗的4名志願者3月31日結束隔離觀察回到家中，離開武漢特勤療養中心前，4名志願者也按照計畫再次採血。接受接種疫苗的志願者靳官萍表示，集中隔離期間，她的身體狀況一切正常。

中國疾控中心：未發現康復者再次感染、傳染他人

國務院新聞辦3月31日在湖北武漢舉行新聞發布會，中國疾控中心主任醫師羅會明介紹，患者出院之後，同時也具備針對新型冠狀病毒的免疫力，通常情況下不會再次感染新型冠狀病毒

返鄉路迢迢 1.5萬中國小留學生在英國淪人球

新冠肺炎疫情肆虐英國，首相強生宣布全國停課後，1.5萬中國小留學生因學校宿舍不收容，寄宿家庭拒接待，返國機票一票難求而淪...

陸新增36確診 共計1367名無症狀感染者接受觀察

大陸國家衛健委今天通報新冠肺炎疫情，首度納入無症狀感染者，據通報，截至3月31日午夜，大陸共有1367名無症狀感染者正接...

中國駐外使館發「健康包」 留學生紛點讚：很溫暖

隨著新冠肺炎疫情持續蔓延，不少國家出現防護物資短缺。滯留海外的中國留學生更是面臨口罩脫銷、洗手液限購、預防藥品買不到的問題。

西方批中「隱匿疫情」 路透：習近平令外交官當戰狼

新冠肺炎蔓延全球，歐美多國官員及專家指責中國「隱匿疫情」，中國外交部發言人近期頻發嗆辣言論回擊，其中華春瑩、趙立堅駁「新冠病毒源頭」說法，讓人印象深刻，趙立堅的嗆辣發言，更讓他獲封為「戰狼」外交官。

港媒：一名約40日大男嬰 初步確診新冠肺炎

據香港電台報導，有消息指，一名大約40日大男嬰初步確診新型冠狀病毒，正在伊利沙伯醫院留醫。若他最終確診，將會是香港最年輕...

香港卡拉OK爆發群聚感染 專家籲關閉

香港昨天爆發一起卡拉OK群聚感染新冠肺炎事件，儼然成為防疫漏洞。有專家建議港府關閉類似場所，以免疫情在此散播

復工一延再延、月薪剩15K 三件事讓在陸工作的她覺得「台灣很幸福」

「3月16日零時起，所有境外進京人員，均應轉送至集中隔離點，進行14天的隔離觀察…集中隔離觀察期間，隔離人員的費用，實施自理、自費。」直播畫面中，北京市政府副秘書長陳蓓，以不帶情緒的語調，說明最新防疫措施；在得知前述消息後，原定3月22日返回北京的陳詩予（化名），無奈地把機票給退了。

男子持「健康碼」由湖北入甘肅後確診 致43人被隔離

甘肅公布1例持湖北「綠碼」（可通行的健康碼）進入蘭州確診新冠肺炎病例引發關注。3月31日，湖北省通城縣防疫指揮部相關負責...

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診數破85萬！死亡數美超中 川普想再撒錢救美國經濟

獨╱觀光局主秘、主任全撇清！ 染疫職員友人戳破謊言

蔡總統：捐一千萬片口罩給疫情嚴重國家

觀光局染疫員工首發聲明並道歉 「我感到絕望」

美主播撿到槍！嗆WHO是馬屁組織愛說謊：我們捐的錢比中國多

整理包／台灣今增7確診全境外移入 累計329例5死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。