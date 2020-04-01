中國疾控中心：未發現康復者再次感染、傳染他人

國務院新聞辦3月31日在湖北武漢舉行新聞發布會，中國疾控中心主任醫師羅會明介紹，患者出院之後，同時也具備針對新型冠狀病毒的免疫力，通常情況下不會再次感染新型冠狀病毒。

羅會明說，部分患者在出院之後核酸複檢陽性存在個體差異，但至今沒有發現康復出院後的恢復期病人再一次感染病毒、或者把病毒再次傳給別人的情況。發布會中還說，進入3月份以來，武漢每天都有100到150例的重症患者轉為輕症患者。

羅會明表示，感染過新型冠狀病毒的人，機體會逐漸產生針對病毒的特異性抗體，逐漸中和或清除病毒，身體慢慢康復。

澎湃新聞報導，針對武漢目前在院的重症、危重症患者的救治工作，國家衛生健康委醫政醫管局監查專員焦雅輝介紹，由於目前在院的重症和危重症患者絕大多數都有多個器官功能的損害，除了肺臟以外，其心臟、腎臟、肝臟功能也都受到了損害，同時，免疫系統、循環系統也出現了問題，為此，在採用ECMO治療、有創呼吸治療、俯臥位通氣、CRRT治療的同時，還給予他們營養治療、增強免疫力、改善循環等多種方式加強生命支持。

同時也將加強對重症患者的病情監測和護理。焦雅輝說，由於這些患者病情比較重、變化比較快，因此要加強整體的護理，隨時觀察病情的變化。

焦雅輝表示，對於ECMO氣管插管、俯臥位通氣、CRRT的患者，還要加強專科護理。還把國家級專家派駐到收治重症和危重症患者的定點醫院，與醫院的專家共同對重症和危重症患者進行醫療救治，特別對於危重症患者進行一人一案式的管理。