中國駐外使館發「健康包」 留學生紛點讚：很溫暖

隨著新冠肺炎疫情持續蔓延，不少國家出現防護物資短缺。滯留海外的中國留學生更是面臨口罩脫銷、洗手液限購、預防藥品買不到的問題。中國駐外使領館近日紛紛向海外的中國留學人員發放「健康包」，這個包裹裡有口罩、消毒液等防疫物品。貨到不付款，愛心滿滿，留學生紛紛點讚。

人民日報報導，各個駐外使館派發的「健康包」裡包括口罩、消毒水等常見的防疫物資，有些還裝有常用藥品、消毒濕巾等，每個「健康包」都讓人感受到心意滿滿。

駐英國大使館派發的「健康包」裡含有口罩、消毒水和防疫指南等。這些常用的物品大多由國內籌集運送到英國。愛心「健康包」近20萬個，中國駐英國大使劉曉明在與同學們連線時表示，每個留學生都有！

義大利大使館不僅幫中國留學生籌集到了口罩，還準備了4500盒連花清瘟膠囊，分裝後寄給中國留學生。目前，使館正通過義大利的快遞公司，寄給全義大利40多個學聯會，請學聯會發放給同學們。

中國駐伊斯坦堡總領館發放的「健康包」裡，有口罩、符合當地傳統的消毒古龍水。在土耳其傳統中，基於酒精的古龍水不僅彰顯好客之道，還能作為天然消毒劑，適用於各種場合。

駐科威特使館給中國留學生發放的「健康包」裡裝有體溫計、一次性手套等全方位防疫物資。

除了防疫物資，「健康包」上寫給留學生的信也各具特色。中國駐里約熱內盧總領館親切地寫道：「留學千萬條，平安第一條。」中國駐檳城總領館在愛心包裡寫道：「疲盡春歸會有時，靜待花開赤子心。」駐英大使劉曉明表示，「希望這個健康包能傳遞愛心，堅定信心，攜手同心。」

不少留學生收到了「健康包」都將自己的感受分享在社交媒體上。有人在抖音上製作了視頻，分享自己收到「健康包」的感受，她說，這是一件很溫暖的事情。在科威特讀書的留學生用「及時雨」形容剛領到手的「健康包」。

加拿大溫哥華的留學生在朋友圈寫道，「我可能永遠都忘不了，學校裡有來自世界各地的同學，到目前為止，我只看到中國在每個宿舍門口安排發放防疫物資。」