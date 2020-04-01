快訊

直播／社交距離指引下午公布！ 陳時中籲連假保持社交安全距離

「服儀解禁」草案檢視：保護學生外 如何邁向最佳解？

中國駐外使館發「健康包」 留學生紛點讚：很溫暖

世界日報 / 中國新聞組／北京1日電
中國大陸駐伊斯坦堡總領館發放的「健康包」，包裡有口罩、消毒古龍水、維生素片等。 圖／取材自微信
中國大陸駐伊斯坦堡總領館發放的「健康包」，包裡有口罩、消毒古龍水、維生素片等。 圖／取材自微信

隨著新冠肺炎疫情持續蔓延，不少國家出現防護物資短缺。滯留海外的中國留學生更是面臨口罩脫銷、洗手液限購、預防藥品買不到的問題。中國駐外使領館近日紛紛向海外的中國留學人員發放「健康包」，這個包裹裡有口罩、消毒液等防疫物品。貨到不付款，愛心滿滿，留學生紛紛點讚。

人民日報報導，各個駐外使館派發的「健康包」裡包括口罩、消毒水等常見的防疫物資，有些還裝有常用藥品、消毒濕巾等，每個「健康包」都讓人感受到心意滿滿。

駐英國大使館派發的「健康包」裡含有口罩、消毒水和防疫指南等。這些常用的物品大多由國內籌集運送到英國。愛心「健康包」近20萬個，中國駐英國大使劉曉明在與同學們連線時表示，每個留學生都有！

義大利大使館不僅幫中國留學生籌集到了口罩，還準備了4500盒連花清瘟膠囊，分裝後寄給中國留學生。目前，使館正通過義大利的快遞公司，寄給全義大利40多個學聯會，請學聯會發放給同學們。

中國駐伊斯坦堡總領館發放的「健康包」裡，有口罩、符合當地傳統的消毒古龍水。在土耳其傳統中，基於酒精的古龍水不僅彰顯好客之道，還能作為天然消毒劑，適用於各種場合。

駐科威特使館給中國留學生發放的「健康包」裡裝有體溫計、一次性手套等全方位防疫物資。

除了防疫物資，「健康包」上寫給留學生的信也各具特色。中國駐里約熱內盧總領館親切地寫道：「留學千萬條，平安第一條。」中國駐檳城總領館在愛心包裡寫道：「疲盡春歸會有時，靜待花開赤子心。」駐英大使劉曉明表示，「希望這個健康包能傳遞愛心，堅定信心，攜手同心。」

不少留學生收到了「健康包」都將自己的感受分享在社交媒體上。有人在抖音上製作了視頻，分享自己收到「健康包」的感受，她說，這是一件很溫暖的事情。在科威特讀書的留學生用「及時雨」形容剛領到手的「健康包」。

加拿大溫哥華的留學生在朋友圈寫道，「我可能永遠都忘不了，學校裡有來自世界各地的同學，到目前為止，我只看到中國在每個宿舍門口安排發放防疫物資。」

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

超佛心！台南72歲老藥師包著尿布賣口罩連假日都不休息

首日戴口罩、量體溫搭車 高雄台鐵、高鐵有人忘戴口罩

女子上臉書網購1500個口罩 遲未收到貨遭騙4500元

蔡英文：Taiwan is helping 捐1000萬片口罩給疫情嚴重國家

相關新聞

復工一延再延、月薪剩15K 三件事讓在陸工作的她覺得「台灣很幸福」

「3月16日零時起，所有境外進京人員，均應轉送至集中隔離點，進行14天的隔離觀察…集中隔離觀察期間，隔離人員的費用，實施自理、自費。」直播畫面中，北京市政府副秘書長陳蓓，以不帶情緒的語調，說明最新防疫措施；在得知前述消息後，原定3月22日返回北京的陳詩予（化名），無奈地把機票給退了。

圖表看疫情／全球確診數破85萬！死亡數美超中 川普想再撒錢救美國經濟

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有179個國家（地區）傳出確診案例，病例數破85萬，致死率破4%。

中國駐外使館發「健康包」 留學生紛點讚：很溫暖

隨著新冠肺炎疫情持續蔓延，不少國家出現防護物資短缺。滯留海外的中國留學生更是面臨口罩脫銷、洗手液限購、預防藥品買不到的問題。

西方批中「隱匿疫情」 路透：習近平令外交官當戰狼

新冠肺炎蔓延全球，歐美多國官員及專家指責中國「隱匿疫情」，中國外交部發言人近期頻發嗆辣言論回擊，其中華春瑩、趙立堅駁「新冠病毒源頭」說法，讓人印象深刻，趙立堅的嗆辣發言，更讓他獲封為「戰狼」外交官。

港媒：一名約40日大男嬰 初步確診新冠肺炎

據香港電台報導，有消息指，一名大約40日大男嬰初步確診新型冠狀病毒，正在伊利沙伯醫院留醫。若他最終確診，將會是香港最年輕...

香港卡拉OK爆發群聚感染 專家籲關閉

香港昨天爆發一起卡拉OK群聚感染新冠肺炎事件，儼然成為防疫漏洞。有專家建議港府關閉類似場所，以免疫情在此散播

男子持「健康碼」由湖北入甘肅後確診 致43人被隔離

甘肅公布1例持湖北「綠碼」（可通行的健康碼）進入蘭州確診新冠肺炎病例引發關注。3月31日，湖北省通城縣防疫指揮部相關負責...

防疫情擴大 陸高考延後一個月

大陸新冠肺炎疫情暫時穩定，但為防擴大，大陸昨天宣布高考（大學聯考）將延期一個月舉行，舉行日期為七月七日至八日，重災區湖北和北京，時間另定。大陸醫學專家李蘭娟昨天表示，要做好與新冠病毒長期相處的心理準備。

承認有傳播風險！大陸衛健委曝無症狀感染者有3特性

中國國家衛健委統計，目前接受醫學觀察的新冠肺炎無症狀感染者有1541人，其中205人為境外移入。衛健委表示，無症狀感染者...

港大學者估計 大陸新冠肺炎確診人數是官方數字3倍

港大公共衞生學院流行病學和生物統計學分部主任高本恩估計，大陸實際感染新冠肺炎的人數，可能超過23萬人。這個數字將近是官方...

中國：4月1日起疫情通報增加無症狀感染者情況

中共中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組昨天要求加大對新冠肺炎無症狀感染者篩查力度。中國國家衛健委今天宣布，自4月1日起，在...

香港新增新冠肺炎確診32例 累計714人染病

香港今天新增32宗新冠肺炎確診個案，累計達到714例。香港衛生官員下午公布，新增個案中，24人有外遊紀錄，當中12人...

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診數破85萬！死亡數美超中 川普想再撒錢救美國經濟

台灣確診數破300！新案例「4成共同點」 讓網友氣炸

獨╱觀光局主秘、主任全撇清！ 染疫職員友人戳破謊言

蔡總統：捐一千萬片口罩給疫情嚴重國家

台師大學生確診新冠肺炎 陳時中證實男大生近期沒出國

再二位數攀升！我今16人確診新冠肺炎 14例境外2例本土

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。