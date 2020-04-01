西方批中「隱匿疫情」 路透：習近平令外交官當戰狼

新冠肺炎蔓延全球，歐美多國官員及專家指責中國「隱匿疫情」，中國外交部發言人近期頻發嗆辣言論回擊，其中華春瑩、趙立堅駁「新冠病毒源頭」說法，讓人印象深刻，趙立堅的嗆辣發言，更讓他獲封為「戰狼」外交官。路透31日引述多名現任和前任中國外交官，證實習近平去年親自向中國外交部外交官下達指令，在外交層面要宣示中國的強硬立場。

報導說，新任中外交部發言人趙立堅去年8月從巴基斯坦調回北京時，由於他在社交媒體的強硬言論，受到外交部年青員工的熱烈歡迎。

據報導，有兩名中國外交官證實，中國外交部變得鷹派當道，全因是習近平個人作風。習近平去年給外交官的親筆手寫便條，指出面對國際挑戰（例如中美關係惡化）採取更強硬立場，要表現出「鬥爭精神」(「fighting spirit )。報導引述消息人士說，習近平親自指示應該強硬駁斥西方抹黑中國的言論。

自由亞洲電台報導，過去幾年，習近平在國內多次重提毛澤東的鬥爭思維，習近平指出，「當前和今後一個時期，中國發展進入各種風險挑戰不斷積累甚至集中顯露的時期，面臨的重大鬥爭不會少，經濟、政治、文化、社會、生態文明建設和國防和軍隊建設、港澳台工作、外交工作、黨的建設等方面都有，而且越來越複雜。」

習近平還稱，領導幹部要有見微知著能力，對潛在的風險有科學預判，知道風險在哪裡，表現形式是什麼，發展趨勢會怎樣，「該鬥爭的就要鬥爭」。

這種鬥爭思維，近兩年已應用在外交政策上，尤其是對美國的態度，外交部和宣傳部門都完全採取了鬥爭式語言。