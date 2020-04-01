香港卡拉OK爆發群聚感染 專家籲關閉

香港昨天爆發一起卡拉OK群聚感染新冠肺炎事件，儼然成為防疫漏洞。有專家建議港府關閉類似場所，以免疫情在此散播。

香港昨天新增確診2019冠狀病毒疾病32例，並發生一起群聚感染，地點是RED MR卡拉OK房，一場7人聚會已有5人確診。涉事的店家表示，會關閉兩天進行消毒。

對此，香港醫管局前質素及安全總監區結成今天在官方香港電台節目表示，此前港府不論是在停課還是管制人群方面，回應疫情的反應已經很快。

但他質疑，政府已關停不少娛樂埸所，而同樣可能散播病毒的高風險場所如卡拉OK和麻將館卻沒有受到規管。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今天也在一場電台節目指出，市民在卡拉OK唱歌，不會戴口罩，並會在密閉房間逗留甚至進食，中國大陸也發生過類似的群聚感染。他質疑港府經常提到要與大陸聯防聯控疫情，卻不參考大陸情況，應該要向市民說明原因。

港府行政會議成員湯家驊此前在香港電台節目上表示，如果是高風險場所，政府應考慮關閉。

他解釋，港府早前宣布暫停6類娛樂場所經營兩週，卻不包括卡拉OK和麻雀館，原因是經營牌照不同，卡拉OK屬於食店牌，麻雀館涉及賭博牌。

湯家驊不願評論港府是否「漏招」，他也主張，不應該以牌照劃分，只要涉及傳播病毒的高風險，就應關閉或有更嚴格的限制措施。