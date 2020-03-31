快訊

今起擴大醫護採檢 指揮中心：新制背後關鍵是她

疫情下的性別：女性「在家工作」的難題與受暴風險

中國：4月1日起疫情通報增加無症狀感染者情況

中央社 / 台北31日電
新冠肺炎病毒無症狀感染者是指無發燒、咳嗽、咽痛等自我感知的臨床症狀，同時也沒有臨床可識別的症狀和體徵，但是呼吸道等標本病毒病原學檢測是陽性。圖／新華社
新冠肺炎病毒無症狀感染者是指無發燒、咳嗽、咽痛等自我感知的臨床症狀，同時也沒有臨床可識別的症狀和體徵，但是呼吸道等標本病毒病原學檢測是陽性。圖／新華社

中共中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組昨天要求加大對新冠肺炎無症狀感染者篩查力度。中國國家衛健委今天宣布，自4月1日起，在每日疫情通報中公布無症狀感染者報告、轉歸和管理情況。

據央視新聞App報導，中國國務院新聞辦公室下午在湖北武漢舉行記者會，國家衛生健康委員會疾控局局長常繼樂在會中作上述表示。

常繼樂也提到，將貫徹落實中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組的會議精神，突出做好無症狀感染者監測、追蹤、隔離和治療等工作，抓緊在疫情重點地區，抽取一定比例的樣本，開展無症狀感染者的調查和流行病學的分析。

他表示，新冠肺炎病毒無症狀感染者是指無發燒、咳嗽、咽痛等自我感知的臨床症狀，同時也沒有臨床可識別的症狀和體徵，但是呼吸道等標本病毒病原學檢測是陽性。

常繼樂指出，這類患者主要是透過主動監測發現的，途徑主要有四個途徑：一是與密切接觸者的醫學觀察，二是聚集性疫情的調查，三是傳染源的追蹤，四是部分有境內外病例持續傳播地區的旅遊史或是居住史人員進行檢測。

他表示，中國國家衛健委已要求各地加強對無症狀感染者防控管理，包括加強資訊報告，要求各級各類醫療衛生機構，發現無症狀感染者要在兩小時內進行網絡直報。

常繼樂說，縣區級疾控中心，街道無症狀感染者報告後，要在24小時內完成個案調查，並且及時進行密切接觸者的登記，將個案調查報告要及時的通過傳染病報告管理系統進行上報。

另外，無症狀感染者要集中隔離14天，原則上集中隔離滿14天，經兩次連續，間隔24小時核酸檢測陰性可以排除解除隔離，如果核酸檢測仍為陽性，要繼續集中隔離醫學觀察，無症狀感染者的密切接觸者也要進行14天的隔離醫學觀察。

常繼樂指出，集中隔離醫學觀察期間，如果出現了臨床症狀，要及時轉為確診病例，及時轉送到定點醫院進行規範的治療。

新冠肺炎 COVID-19 中共

延伸閱讀

香港新增新冠肺炎確診32例 累計714人染病

要不要普篩找出無症狀感染者？陳時中：台灣還不是時候

上海景點開放未3周 再度關閉

疫情有變？ 上海景點突關閉

相關新聞

圖表看疫情／全球確診破78萬 奧地利推口罩強制令

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有178個國家（地區）傳出確診案例，病例數破78萬，致死率破4%。

港大學者估計 大陸新冠肺炎確診人數是官方數字3倍

港大公共衞生學院流行病學和生物統計學分部主任高本恩估計，大陸實際感染新冠肺炎的人數，可能超過23萬人。這個數字將近是官方...

中國：4月1日起疫情通報增加無症狀感染者情況

中共中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組昨天要求加大對新冠肺炎無症狀感染者篩查力度。中國國家衛健委今天宣布，自4月1日起，在...

香港新增新冠肺炎確診32例 累計714人染病

香港今天新增32宗新冠肺炎確診個案，累計達到714例。香港衛生官員下午公布，新增個案中，24人有外遊紀錄，當中12人...

鍾南山示警 無症狀感染者傳染性強

中國國務院總理李克強昨天指示要加大肺炎無症狀感染者的篩查力度。據陸媒報導，近期相關部門可望公開無症狀感染者的統計資料...

專家：香港疫情進入戰時狀態 確診恐破2000宗

香港新冠肺炎確診患者仍大量增加，部分醫院已病房爆滿，傳染病專家稱香港已入「戰時狀態」，立法會議建議闢出會展中心建臨時醫院。

香港不明感染源頻現 憂「社區大爆發」

香港昨天新增41宗確診新冠肺炎個案，累計682宗，直逼700宗大關。新增患者當中，有4人未能找到感染源頭，包括一名31歲男警員，潛伏期間曾上班及與朋友到西九文化區野餐。衛生防護中心傳染病處主任張竹君擔心，隨時出現社區大爆發，並承認部分患者的感染途徑不明，即使追蹤及隔離密切接觸者也難以截斷傳播鏈。

「爆煲」！香港41確診者苦等病房 有人已候4天

香港新冠肺炎確診個案急增，負壓病房瀕臨「爆煲」，截至昨晚有41個確診病人仍未能入院，當中包括27日確診的36歲男酒吧樂隊成員（513宗），至昨晚已經苦等病房4天。醫管局緊急在各聯網改裝病房增400張二線負壓病，昨起陸續啟用，供無發燒多於48小時、病發逾10天及無呼吸道病徵或腹瀉等的病人入住，以騰空一線病收新確診者。

湖北逐步解封 官方盼他省勿存芥蒂

中國新冠狀病毒爆發中心武漢市周一（3月30日）重新開放，官方逐步取消影響了數千萬人兩個月的封鎖措施。

專家：咳嗽噴出「飛沫雲」遠至8公尺

新冠病毒在全球蔓延，各國要求民眾保持社交距離1至2公尺遠。但（MIT）實驗，如果環境潮濕，有人咳嗽的話，噴出的「飛沫雲」...

大陸新增新冠肺炎48例 均為境外移入

據大陸國家衛健委通報，大陸新冠肺炎昨新增確診病例48例，均為境外移入，本土無新增。

專家恐疫情在香港蔓延 港府加大防控

(德國之聲中文網) 3月30日港大微生物學系講座教授袁國勇在電台節目指，在3月19日"全球檢疫令"前，數以萬計港人從外地入境而毋須接受檢驗，初期接受檢測的人也可能驗不到陽性。這兩個星期，香港的確診個案

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診破78萬 奧地利推口罩強制令

實踐大學兼任師發病24天才確診 10名師生居家隔離

長官隱瞞、主管馬屁！觀光局員工痛心害到5歲子 還被指是「叔姪」

台師大學生確診新冠肺炎 陳時中證實男大生近期沒出國

再二位數攀升！我今16人確診新冠肺炎 14例境外2例本土

WHO仍呼籲「沒事不用戴口罩」: 戴錯還造成反效果

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。