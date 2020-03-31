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湖北逐步解封 官方盼他省勿存芥蒂

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）中國新冠狀病毒爆發中心武漢市周一（3月30日）重新開放，官方逐步取消影響了數千萬人兩個月的封鎖措施。

有激動的顧客表示要「報復性消費」，買更多東西。一位英語名叫凱特的老師看著楚河漢街這條步行街上的商品時心情雀躍。她說：「我很激動，我想哭......關在家裡兩個月後，我現在想跳起來。」

目前武漢市中心的楚河漢街購物中心約有75％的商店開張，但許多家都限制入店人數。除此之外，更多顧客仍不敢冒險出門。武漢的主要購物街依然門可羅雀。

為了加強顧客信心，許多店家設置了洗手液機器，也檢查顧客是否發燒，希望更多民眾可以放心出門消費。

武漢市公車和地鐵在3月28日就開始恢復營運。火車站也重新開放。成千上萬的人開始流動。為了控制疫情，各方繃緊神經。飯店每天兩次檢查客人是否發燒。進出旅客也都被要求出示智能手機上的健康碼。

回顧湖北真正開門，是從3月10日中國國家主席習近平疫情後首次訪問武漢開始。他的象征性行動，代表中國官方對新冠病毒得到控制這件事充滿信心。隔天中國政府就開始放寬對湖北的管制，允許一些工廠和其他企業重新運作。

湖北省目前是中國最後一個仍受旅行管制的主要地區。從人民被允許去湖北，但不能離開湖北。到了3月23日，武漢市之外的湖北民眾開始解封。 4月8日，武漢市也即將全面開放。

心存芥蒂?

根據中國官媒《光明日報》，雖然中國疫情好轉，更多的道路已解封，「但重點疫區來的人員和車輛，未必就能暢行無阻」。報導中提到有他省不認可「湖北健康碼」，看見「鄂」字牌車輛就警惕，形容這種現象是「一道無形路障」。

報導也提到，為了避免被阻擋，部分湖北貨車司機不得已選擇租用外省牌照貨車來運送農副產品。面對這種情況，中國官方呼籲:「路障要移除，心裡的疙瘩更需要解開。」　　

鄒宗翰/楊威廉 (美聯社等)

本文章由德國之聲授權提供】

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