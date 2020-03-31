聽新聞
test
0:00 / 0:00

專家恐疫情在香港蔓延 港府加大防控

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 3月30日港大微生物學系講座教授袁國勇在電台節目指，在3月19日"全球檢疫令"前，數以萬計港人從外地入境而毋須接受檢驗，初期接受檢測的人也可能驗不到陽性。這兩個星期，香港的確診個案由138宗急劇增至3月27日的518宗，升幅近三倍。

袁國勇表示，加上香港整體檢測量比韓國和新加坡還要低，令小區開始形成很多傳播鏈而無法切斷，斷症後的追蹤亦做得慢，形容現時疫情非常嚴重，情況危險;更補充最新由外地返港的確診個案已約200宗，目前香港的疫情"有一些開始進入失控的狀態......隨時會有兩千宗本地個案出現。"

針對香港整體檢測量偏低的問題，袁認為政府應擴大至每天為7,500人做測試。

而根據香港01在3月29的報導，在3月19至26日的8天內，有近四萬名人士接受檢疫，但當中只有6,127人被醫管局或衛生署要求做病毒快速測試或深喉唾液測試，檢測率僅得約15%。

港府推出機埸深喉唾液檢測10天，由3月29日早上起，將檢測擴展至涵蓋所有抵港而沒有出現病征人士。

強制檢疫

港府上周公布加強防疫措施，遏制疫情在小區爆發。由3月25日起（暫時為期14天），所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港將不准入境。從內地、澳門和台灣入境香港的非香港居民，如在過去14天曾經到過任何海外國家或地區，亦不准入境。所有從澳門和台灣入境香港的人士，包括香港居民和非香港居民，將和從內地入境安排一樣，須接受強制檢疫14天。其他措施包括加強對由英國、歐洲其他國家和美國抵港沒有出現病征症的人士進行病毒測試等。

一經違犯隔離守則，最高可判處監禁六個月，並罰款25,000元。警方接獲市民舉報及經由政府電子監察系統發現有人涉嫌違反檢疫令後，會迅速調查，一經搜獲會將他們送往禁閉檢疫中心。對於證據充分的個案，政府會提出檢控。

外國地區抵港人士強制檢疫安排自3月19日實施以來，截至3月28日，警方截獲超過70人違反檢疫令，並把他們送往檢疫中心。

入境人士皆需填寫健康申報，一名男子在3月30日承認本月初在深圳灣口岸過關時，虛報接受檢疫的地址，違反檢疫令，法庭實時判監3個月，成為有關政策推行以來首宗被判監的案例。

按《預防及控制疾病（規定及指示）(業務及處所)規例》就餐飲業務發出指示，餐飲處所須於3日28日傍晚6時起執行六項措施，包括確保顧客數目不超過該處所通常座位數目一半，每張枱之間要保持1.5米的距離;不得有多於四人同坐一桌;顧客在該處所內除飲食外須一直佩戴口罩; 為進入食肆的人量度體溫和提供消毒潔手液等。

此外，規例第二部分要求關閉六類場所，分別為游機中心、浴室、健身中心、游樂場所、公眾娛樂場所和供租用舉行社交聚會的派對房間; 今晨零時起禁止在公眾地方多於四人的群組聚集。

實習記者:周正豪(綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

圖表看疫情／全球確診破73萬！荷蘭累計11750例確診 瑞士死亡逼近300例

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有177個國家（地區）傳出確診案例，病例數破73萬，致死率破4%。

李克強：加強對無症狀感染者的監測篩查工作

大陸新冠肺炎無症狀感染者案例日益增多，造成防疫新挑戰，中共總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強30日主持召開...

專家恐疫情在香港蔓延 港府加大防控

(德國之聲中文網) 3月30日港大微生物學系講座教授袁國勇在電台節目指，在3月19日"全球檢疫令"前，數以萬計港人從外地入境而毋須接受檢驗，初期接受檢測的人也可能驗不到陽性。這兩個星期，香港的確診個案

大陸新研究 新冠肺炎患者排毒期可長達49天

中國最新發表的研究顯示，有新冠肺炎患者的病毒排毒期長達49天，但症狀較輕微。由於患者感染的病毒毒性較低，傳播能力較弱，但...

香港新增41例確診 4人感染源不明

香港今天新增41例2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）確診個案，其中34人有外遊紀錄，4人未知感染源頭；目前為止已累計682...

30天「清零」破功！河南再爆本土確診病例

國家衛健委通報，河南省28日新增一例本土確診病例。據悉，這則通報打破了河南連續30天無新增確診病例的紀錄。更讓人憂心的是，這名來自河南的病例是「無症狀感染者的密切接觸者」。

武漢「解封」在即 當地居民質疑官方數字

(德國之聲中文網) 自從中國政府宣布武漢4月8日正式解除封城後，武漢當地的生活也開始逐漸重啟。上周六 (3月28日) 開始，武漢火車站恢復客運服務，當地的地鐵在關閉了65天後

香港又添59例！ 第3警中鏢 傳播群組增多

香港新型冠狀病毒病肺炎疫情嚴峻，昨天新增59宗，當中出現了不同群組的感染個案，其中酒吧及樂手群組今日再多7人染疫，該群組至今確診人數已增至60人，等同本港確診個案的一成。此外，亦有一家四口一同染病，更有幾宗個案曾乘搭同一班機返港，被列為有流行病學關連。

香港染病破600例 負壓床瀕爆滿 51人確診未送院

香港昨日新增59例確診感染新冠肺炎者，累計病例衝破600大關，公立醫院負壓隔離病床使用率再創新高，但昨日有51名確診者未被送醫院，專家解釋，世衛正檢視修訂出院準則，認為病情輕微、穩定患者，就算檢測仍為陽性者仍可回家隔離。但也有專家憂心此舉會造成社區大感染。

「抗疫外交」遇退貨潮？中國疑外銷劣質醫療物資

（德國之聲中文網）隨著新冠病毒疫情在全球蔓延，中國向歐洲、亞洲多國輸出醫療物資，但近日接連出現退貨潮，荷蘭宣布回收數十萬片不合格中國制口罩，菲律賓丶西班牙丶捷克丶土耳其丶馬來西亞等多個國家，也指中國制

河南出現3名無症狀患者 感染源不明

隨著湖北解封，中國專家及外媒近期頻頻示警，無症狀感染者可能造成第二波武漢肺炎疫情。陸媒今天援引河南省衛健委通報稱，當地出...

大陸新增31例確診 包含甘肅1例本土病例

大陸官方通報，29日新增新冠肺炎確診病例31例，其中境外輸入病例30例，本土病例1例，來自甘肅。

熱門新聞

裝葉克膜仍救不回⋯日本「喜劇之王」志村健新冠肺炎亡 享壽70歲

中風引發器官衰竭 郝柏村三總病逝享嵩壽101歲

圖表看疫情／全球確診破73萬！荷蘭累計11750例確診 瑞士死亡逼近300例

觀光局主管害下屬及5歲幼兒染疫 交通部指示拔官降職

恐怖！觀光局主管傳「未請假」接染疫子 還跟林佳龍開會

紐約比武漢危險 柯文哲抱怨中央：不要一直放人進來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。