專家恐疫情在香港蔓延 港府加大防控

(德國之聲中文網) 3月30日港大微生物學系講座教授袁國勇在電台節目指，在3月19日"全球檢疫令"前，數以萬計港人從外地入境而毋須接受檢驗，初期接受檢測的人也可能驗不到陽性。這兩個星期，香港的確診個案由138宗急劇增至3月27日的518宗，升幅近三倍。

袁國勇表示，加上香港整體檢測量比韓國和新加坡還要低，令小區開始形成很多傳播鏈而無法切斷，斷症後的追蹤亦做得慢，形容現時疫情非常嚴重，情況危險;更補充最新由外地返港的確診個案已約200宗，目前香港的疫情"有一些開始進入失控的狀態......隨時會有兩千宗本地個案出現。"

針對香港整體檢測量偏低的問題，袁認為政府應擴大至每天為7,500人做測試。

而根據香港01在3月29的報導，在3月19至26日的8天內，有近四萬名人士接受檢疫，但當中只有6,127人被醫管局或衛生署要求做病毒快速測試或深喉唾液測試，檢測率僅得約15%。

港府推出機埸深喉唾液檢測10天，由3月29日早上起，將檢測擴展至涵蓋所有抵港而沒有出現病征人士。

強制檢疫

港府上周公布加強防疫措施，遏制疫情在小區爆發。由3月25日起（暫時為期14天），所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港將不准入境。從內地、澳門和台灣入境香港的非香港居民，如在過去14天曾經到過任何海外國家或地區，亦不准入境。所有從澳門和台灣入境香港的人士，包括香港居民和非香港居民，將和從內地入境安排一樣，須接受強制檢疫14天。其他措施包括加強對由英國、歐洲其他國家和美國抵港沒有出現病征症的人士進行病毒測試等。

一經違犯隔離守則，最高可判處監禁六個月，並罰款25,000元。警方接獲市民舉報及經由政府電子監察系統發現有人涉嫌違反檢疫令後，會迅速調查，一經搜獲會將他們送往禁閉檢疫中心。對於證據充分的個案，政府會提出檢控。

外國地區抵港人士強制檢疫安排自3月19日實施以來，截至3月28日，警方截獲超過70人違反檢疫令，並把他們送往檢疫中心。

入境人士皆需填寫健康申報，一名男子在3月30日承認本月初在深圳灣口岸過關時，虛報接受檢疫的地址，違反檢疫令，法庭實時判監3個月，成為有關政策推行以來首宗被判監的案例。

按《預防及控制疾病（規定及指示）(業務及處所)規例》就餐飲業務發出指示，餐飲處所須於3日28日傍晚6時起執行六項措施，包括確保顧客數目不超過該處所通常座位數目一半，每張枱之間要保持1.5米的距離;不得有多於四人同坐一桌;顧客在該處所內除飲食外須一直佩戴口罩; 為進入食肆的人量度體溫和提供消毒潔手液等。

此外，規例第二部分要求關閉六類場所，分別為游機中心、浴室、健身中心、游樂場所、公眾娛樂場所和供租用舉行社交聚會的派對房間; 今晨零時起禁止在公眾地方多於四人的群組聚集。

實習記者:周正豪(綜合報導)

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