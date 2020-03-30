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大陸新研究 新冠肺炎患者排毒期可長達49天

中央社 / 台北30日電
圖為北京地鐵測量乘客體溫。 美聯社
圖為北京地鐵測量乘客體溫。 美聯社

中國最新發表的研究顯示，有新冠肺炎患者的病毒排毒期長達49天，但症狀較輕微。由於患者感染的病毒毒性較低，傳播能力較弱，但攜帶病毒時間超長，不排除是病毒的新亞型。

澎湃新聞報導，中共解放軍中部戰區總醫院、陸軍軍醫大學、解放軍聯勤保障部隊第967醫院等團隊，27日在醫學預印本平台medRvix共同發文（未經同行審議），通訊作者為陸軍軍醫大學基礎醫學院副教授繆洪明，以及解放軍中部戰區總醫院疾病預防控制科黨支部書記王瓊書。

研究人員對1月14日至3月19日在武漢市一家2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）定點醫院的130例患者，進行了調查，並將他們的臨床指標作為參考。

49天是迄今為止醫生發現，有症狀的新冠肺炎患者所表現出的最長排毒期。先前國際醫學期刊「刺胳針」在線上發表了中日友好醫院曹彬等人的研究指出，新冠肺炎倖存者的中位排毒期為20天，而觀察到的最長排毒期為37天。

報導指出，排毒期是預後的關鍵指標，曹彬等人的研究中提到，新冠肺炎嚴重（severe）患者的平均排毒期為19天，而危重（critical）患者為24天，因此長時間的排毒期通常預示著不良的結果。

但在最新研究中，患者雖然有很長的病毒排毒期，病症卻較輕微。研究人員認為，該類型的病毒可能具有較低的毒性和可傳播性，但具有較長時間的感染能力，難以通過常規療法在體內清除。

最終，這名患者透過康復患者血漿輸注痊癒。研究人員表示，這意味著康復患者血漿輸注或許能夠高效率地消除病毒。

與大多數病例相比，這名患者顯示出輕度的感染性和更好的狀態。輕度患者的臨床症狀為：肺部影像上沒有炎症表現，也沒有呼吸道感染的症狀。

在此之前，中國科學院主辦的「國家科學評論」3日發表論文，認為新型冠狀病毒進化為L亞型和S亞型兩種主要類型。

前述最新研究認為，當前很少有研究致力於確定這兩種亞型之間的臨床特徵，因此還不能確定與這名特殊病例相關的病毒屬於S型、突變的L型，甚至還有另外新的亞型。

新冠肺炎 COVID-19

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