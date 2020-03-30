30天「清零」破功！河南再爆本土確診病例

國家衛健委通報，河南省28日新增一例本土確診病例。據悉，這則通報打破了河南連續30天無新增確診病例的紀錄。更讓人憂心的是，這名來自河南的病例是「無症狀感染者的密切接觸者」。

綜合媒體報導，中國國家衛健委昨日通報，28日共新增新冠肺炎確診45例，其中44例為境外輸入，唯一本土新增病例來自河南省。另外，甘肅、廣東也分別通報從湖北輸入無症狀感染者。

據報導，河南的新增本土病例為59歲王姓女子，她是漯河市圖書館清潔人員，其3月21日從漯河搭長途巴士至老家平頂山市郟縣，在其同學、郟縣人民醫院張姓醫師駕車陪同下掃墓，並共餐三次。而在此之前的3月13日晚，張姓醫師曾與劉姓和周姓的同事聚餐。劉在農曆新年之前去過武漢。

王姓女子24日出現頭痛症狀，26日自己測量體溫發現有發燒，27日就診，28日確診。

報導指出，經核酸篩查發現張、周兩人為無症狀感染者，劉的核酸檢測為單陽性、無症狀。已追蹤4人的至少68名密切接觸者。

根據官方公布資料，中國近期疫情趨緩，但無症狀感染者是否成為下一波疫情隱患受到重視。中國國務院總理李克強26日主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，表示要高度重視「防治無症狀感染者」。

李克強要求中國國家衛健委組織專家，對無症狀感染者科學防治，遏制可能形成的新的病毒感染和疫情傳播。

國家衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作專家組成員、北京地壇醫院感染中心主任醫師蔣榮猛表示，無症狀感染者現象需要重視，但毋須過度緊張。蔣榮猛說，超長潛伏期的無症狀感染者數量極少，進一步傳播的機率非常小。且一旦發病，現有嚴密的防控篩查體系中能夠發現，不會引起大規模暴發疫情。對公眾而言，如果沒有症狀，沒有感染者的密切接觸史，除非參與調查，沒必要去檢測。

但有分析認為，無症狀感染者傳播能力不容小覷。第一財經報導，寧波疾控中心傳染病防制所陳奕等人28日在「中華流行病學雜誌」的預發表網絡版上的論文指出，新冠肺炎確診病例與無症狀感染者分別的密切接觸者感染率為6.30%和4.11%。