香港又添59例！ 第3警中鏢 傳播群組增多

香港新型冠狀病毒病肺炎疫情嚴峻，昨天新增59宗，當中出現了不同群組的感染個案，其中酒吧及樂手群組今日再多7人染疫，該群組至今確診人數已增至60人，等同本港確診個案的一成。此外，亦有一家四口一同染病，更有幾宗個案曾乘搭同一班機返港，被列為有流行病學關連。

消息指，再多一名男警初步確診，即累計已有3名警員中招。

香港01報導，香港確診個案已突破600宗，一名何姓31歲男警員昨天初步確診，肺部有纖維化，發燒達攝氏38度，累計已有3名警員中招。消息透露，該男警員駐守西九龍總部機動部隊，曾去過太子警察遊樂會及石硤尾行動基地，他昨早放工後因為發燒、咳嗽、喉嚨痛等，前往明愛醫院求診才知染病。

警方其後發聲明，指該名男警員過去14日曾參與反罪惡巡邏，並沒有外遊紀錄。與該名警員駐守同一小隊的所有警務人員將會停止與市民接觸的工作，並安排徹底清潔及消毒相關警署設施及警車及靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響。

消息指，該名男警前晚曾在太子警察遊樂會用餐，並曾在石硤尾行動基地當值。西九PTU部隊合計40人現時需要止接觸市民工作，等待衛生防護中心的進一步安排，包括是否界定為密切接觸者。太子警察遊樂會及石硤尾警署都需要關閉消毒徹底清潔。

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