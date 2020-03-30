香港染病破600例 負壓床瀕爆滿 51人確診未送院

香港昨日新增59例確診感染新冠肺炎者，累計病例衝破600大關，公立醫院負壓隔離病床使用率再創新高，但昨日有51名確診者未被送醫院，專家解釋，世衛正檢視修訂出院準則，認為病情輕微、穩定患者，就算檢測仍為陽性者仍可回家隔離。但也有專家憂心此舉會造成社區大感染。

香港明報報導，政府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌表示，如醫管局增設的二線隔離病床均爆滿，應考慮放寬出院準則，不需連續兩次測試呈陰性才可出院，他認為病情輕微、穩定患者，即使病毒測試仍陽性可回家隔離；而居於房的確診者應優先送院，以免更多同住者成為須檢疫的密切接觸者。

不過，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超不認同讓陽性患者回家隔離，他認為將陽性患者放回社區，對患者家人及社區帶來爆發風險，「將過去隔離患者的努力掉落鹹水海」。他建議在會展等場地興建方艙醫院，讓該批康復中的患者在該處隔離，直至兩次病毒測試陰性才回家。

據悉，截至29日中午，醫管局已使用1012張負壓病床及534間負壓病房，使用率分別62％及74%，若減去兒科及深切治療部的隔離病床，成年內科隔離病床只剩約800張可使用，負壓病床使用率是爆發疫情以來最高。

另據香港文匯報導，近期每日約有數十名確診病人等候隔離病床，局方想盡快收治病人入院，會加快增加400張病床做「第二線隔離病房」，但預期新增個案急升，病房瀕臨爆滿，「很擔心現時情況持續惡化，即使如何努力加病床，都未必有辦法應付需求。」

此外，許樹昌日前在參加香港商台節目時提到，根據港府衛生署統計，在近來入境香港且接受唾液檢測的無症狀旅客中，有1%的受檢者被驗出了武漢肺炎病毒陽性反應。

許樹昌指出，在香港宣布3月19日起實施入境者一律接受14天強制檢疫隔離措施前，約有7萬人返回香港。依港府衛生署上述1%的比率推算，香港社區內恐已潛藏700名無症狀感染者，由於這些人依規定不須接受隔離，恐將形成龐大的病毒傳播鏈。

他呼籲，即使在3月19日前自海外返回香港者，也應該自行在家中隔離14天，畢境香港地狹人稠，病毒傳播風險較大。同時，港府也應再找一處公屋作為檢疫隔離之用。