「抗疫外交」遇退貨潮？中國疑外銷劣質醫療物資

（德國之聲中文網）隨著新冠病毒疫情在全球蔓延，中國向歐洲、亞洲多國輸出醫療物資，但近日接連出現退貨潮，荷蘭宣布回收數十萬片不合格中國制口罩，菲律賓丶西班牙丶捷克丶土耳其丶馬來西亞等多個國家，也指中國制病毒快速測試試劑錯誤率過高。

有分析指，中國向全球「輸出」新冠病毒後形象受損，現試圖展開「抗疫外交」扭轉觀感。中國外交部發言人耿爽在3月20日例行記者會上表示，中國政府已宣布向82個國家和世衛組織丶非盟提供援助，包括口罩丶快速檢測試劑丶防護衣等，其中多批物資已經送達受援方。習近平26日在G20峰會上，也表示中國樂意與各國合作研發藥物和疫苗，攜手戰勝疫情。

荷蘭召回130萬片口罩

但中國制物資屢遭質疑，荷蘭衛生部28日發表聲明指，21日收到130萬片中國制口罩，標明「KN95」等級，聲稱防護級別達歐盟FFP2，規格接近N95口罩，但當局經兩次測試，發現口罩未能緊貼臉部及過濾病毒功能不合格；首批60萬片口罩已分發到各地醫院供醫護使用，當局下令全數回收，並指日後將更嚴格的檢測從中國訂購的口罩。聲明未提及不合格口罩來自中國哪間廠房。

荷蘭傳媒指，該批口罩品質差劣，不但未達歐盟認證過濾95％顆粒物的規格FFP2，連較低標准FFP1都未達標。有當地醫護人員稱，收到口罩時已覺不妥，無法正常貼合，因此沒有使用。荷蘭卡沙利那醫院（Catharina Hospital）發言人指，這批劣質口罩並非單一個案，「市面上還有有很多『垃圾』，有人利用目前的危機獲利」。

菲稱試劑不符標准 中方：道聽途說

不過除了口罩，中國制的快速測試試劑也質素成疑。中國向菲律賓捐贈10萬個檢測試劑盒，但菲律賓衛生部副部長維赫利 (Maria Rosario Vergeire)於28日在記者會上表示，對比世衞提供的測試劑後發現，部份中國制試劑准確率僅四成，當局表明不會使用。

隔天(3月29日)，中國駐菲律賓大使館發聲明指，高度重視菲律賓衛生部官員的表態，經了解和核實後，大使館稱獲菲律賓衛生部確認，中國送贈的測試劑質量非常好，不存在任何准確度問題，完全符合世界衛生組織相關國際標准，又指菲律賓已開始使用有關試劑。大使館聲明強調，堅決反對在未經科學測試的情況下，基於道聽途說發表不負責任的言論和報導，誤導公眾和輿論，干擾中菲攜手合作抗疫大局。

捷克：試劑錯誤率80%

捷克早前向中國訂購15萬套病毒快速測試劑，惟當地衛生專家23日指試劑錯誤率高達80%。中國官方駁斥有關指控，中國駐捷克大使館引述捷克副衛生部長普裡穆拉（Roman Prymula）發言，稱80%錯誤率是由於捷方人員使用不當，形容相關報道是「媒體炒作」。

西班牙: 試劑准確率30%

西班牙政府斥資近4.3億美元購入中國制醫療物資，包括最少64萬套檢測工具，惟首批運抵5.5萬支試劑部分檢測准確率僅30%，遠低於預期的80%，當地衛生部已下令停用，並表明將退貨。

涉事產品由深圳易瑞生物技術生產，公司發聲明指重視事件，強調產品獲歐洲經濟區的安全認證（CE），又指使用者可能沒有按指引使用而影響准確率。中國駐西班牙大使館26日則指，易瑞生物公司未獲中國國家藥品監督管理局銷售許可證，又保證中國政府和阿裡巴巴集團捐贈西班牙的醫療物資，不包括易瑞生物公司提供的產品。

土耳其棄用 大馬改用韓國貨

土耳其衞生部長科賈27日指，中國試劑准確率僅30%到35%，因不符要求未投入至公眾使用，但未有透露買入多少問題試劑。當地媒體引述一名土耳其公共衛生教授卡拉(Ates Kara)表示，「我們試過了，這些快篩試劑根本沒用，西班牙使用這些工具是犯了大錯」。

馬來西亞衛生官員日前指中國制試劑准確率低，為免步西班牙後塵，將不會從中國訂購，但中國駐馬來西亞大使其後保證新一批試劑准確率更高，馬來西亞當局將進行檢驗再作決定。當局已測試韓國試劑的准確率，通過後將訂購20萬個。

李澄欣/張慈（綜合報導）

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