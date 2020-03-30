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直播／新冠疫情嚴峻！24小時內添3死 今新增8確診病例

河南出現3名無症狀患者 感染源不明

中央社 / 台北30日電

隨著湖北解封，中國專家及外媒近期頻頻示警，無症狀感染者可能造成第二波新冠肺炎疫情。陸媒今天援引河南省衛健委通報稱，當地出現3名感染源不明的無症狀患者，且已造成一名婦人確診。

綜合人民日報健康網、北京青年報、健康時報網等陸媒報導，河南省衛生健康委員會29日通報，一名漯河市的59歲王姓婦人確診感染2019冠狀病毒疾病。她於3月21日曾搭乘客運前往平頂山市郟縣掃墓，並3度與郟縣人民醫院醫生張懷領用餐。

據平頂山市政府29日通報，這名張姓醫師與一名周姓同事在3月25日的體檢中，被發現為無症狀感染者。與兩人有過密切接觸的同院劉姓醫生，春節前曾有武漢旅居史，返回郟縣後自行隔離14天，經檢查無症狀後上班，目前核酸檢測呈陽性，無症狀。

人民日報健康客戶端（app）報導，平頂山市人民政府官網29日曾發布一則「郟縣發現兩例新冠肺炎陽性檢測者」的公告，提及上述內容，並稱這3名醫師曾在3月13日晚間一同用餐，但公告隨後遭刪除。

報導表示，由於武漢自1月23日10時起封城，劉姓醫師的出行史應該發生在1月23日前，就算他是在1月23日上午10時離開武漢，到3月13日和兩名同事一起吃飯，也已經過了50天。

報導稱，作為一線醫務人員，若非曾與確診或疑似病例直接接觸過，不然就是直接進行過病例標本採集、病原檢測、病理檢查、病理解剖。但河南也已連續30天沒有新增病例，他們到底是在工作中感染病毒，還是劉姓醫師在武漢時感染的，成為這起案例中最大謎團。

對於中國當局未將新冠肺炎無症狀感染者列入確診病例，上海華山醫院感染科主任張文宏曾分析，當前最大風險就是無症狀感染者，「有病人從頭到尾無症狀，但病毒血清陽性會延續3個星期」，所以快速診斷是極為重要的，否則意味著大量的病人會滯留在社區，爆發社區感染。

新冠肺炎 COVID-19

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