快訊

謹記春天：百老匯傳奇劇作家麥克納利染疫辭世

瘟疫生存遊戲：美國「槍彈搶購潮」的防疫必要性？

新冠肺炎中國新增1本土確診 持健康碼卻發病

中央社 / 台北30日電
29日中國共新增確診病例31例，本土病例1例，來自甘肅。這名確診病患從湖北進入甘肅，原本被列為可自由通行的健康人員。圖為武漢市又重新開放了地鐵和長途火車服務。 美聯社
29日中國共新增確診病例31例，本土病例1例，來自甘肅。這名確診病患從湖北進入甘肅，原本被列為可自由通行的健康人員。圖為武漢市又重新開放了地鐵和長途火車服務。 美聯社

中國今天公布2019冠狀病毒疾病疫情狀況，29日中國共新增確診病例31例，其中境外輸入病例30例，本土病例1例，來自甘肅。這名確診病患從湖北進入甘肅，原本被列為可自由通行的健康人員。

據甘肅省衛健委官網，該確診病患22日自己駕車從屬於低風險區的湖北省咸寧市，持湖北健康碼綠碼（代表可通行）返回蘭州，卻在28日出現肺炎、29日經檢測確診得到2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）。

這代表健康碼制度出現漏洞，甘肅今天公布該名病患移動軌跡。

據中國衛生健康委員會官網，3月29日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例31例，其中境外輸入病例30例，本土病例1例（甘肅1例）。新增死亡病例4例（湖北4例），新增疑似病例17例，均為境外輸入病例。

當日新增治癒出院病例322例，解除醫學觀察的密切接觸者1575人，重症病例減少109例。

境外輸入現有確診病例630例（含重症病例19例），現有疑似病例165例。累計確診病例723例，累計治癒出院病例93例，累計死亡病例0例。

截至3月29日24時，據中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2396例（含重症病例633例），現有疑似病例168例。累計確診病例8萬1470例，累計治癒出院病例7萬5770例，累計死亡病例3304例，累計追蹤到密切接觸者70萬4190人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬9235人。

疫情重災區湖北新增確診病例0例，新增治癒出院病例317例（武漢315例），新增死亡病例4例，皆來自武漢。現有確診病例1733例（武漢1726例），其中重症病例601例（武漢597例）。

累計治癒出院病例6萬2882例（武漢4萬5733例），累計死亡病例3186例（武漢2547例），累計確診病例6萬7801例（武漢5萬6例）。新增疑似病例0例及現有疑似病例都是0例。

此外，香港特別行政區累計確診641例（出院118例，死亡4例），澳門特別行政區累計確診38例（出院10例）。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

日本「喜劇之王」志村健新冠肺炎亡 享年70歲

伸援手！德派軍機赴義法 接重症病患到德國治療

美國新冠肺炎新增518死 紐約州創單日死亡新高

土耳其武漢肺炎增1815例 累計9217確診131死

相關新聞

圖表看疫情／日本「喜劇之王」志村健染疫病逝 全球確診數逾71萬例

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有177個國家（地區）傳出確診案例，病例數破71萬，致死率破4%。

大陸新增31例確診 包含甘肅1例本土病例

大陸官方通報，29日新增新冠肺炎確診病例31例，其中境外輸入病例30例，本土病例1例，來自甘肅。

「武漢封城日記」作者郭晶：解封挑戰比封城巨大

因新冠肺炎封鎖的大陸武漢即將解封，剛出版「武漢封城日記」的作者郭晶，受訪時卻對這消息「無感」、「開心不起來」。身為社工的她，對解封後有更多憂慮：如何恢復人與人之間的信任、如何重拾人民失去的隱私權、如何紀念逝去的人…這些挑戰比「封城」巨大。

張文宏：10月將是新冠疫情低谷 但還有高峰

新京報報導，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今（29）日在新冠肺炎多學科論壇上，談起國際疫情分析時表示，10月可能會...

女兒一句童言童語 滯留湖北陸配瞬間淚崩

一場新冠肺炎疫情讓數百名滯留湖北的台灣民備受煎熬。因為不管說什麼，都能引來台灣一些網友惡語公審，周日100多名來到上海浦...

鍾南山稱無症狀感染者數量不多 但香港專家擔憂

中港專家對新冠肺炎無症狀感染者的研判出現差異。中國專家鍾南山說，中國病例數下降，說明無症狀感染者數量不大；香港專家許樹昌...

中國最新本土病例 曾密切接觸無症狀感染者

中國28日新增一例新冠肺炎本土病例。據通報，這名來自河南的病例是「無症狀感染者的密切接觸者」

武漢鬆綁人潮回流 疫情再爆發隱憂仍在

武漢逐步解除封城，28日起並開放鐵路列車載客進站，出現大量人潮。但中國專家及外媒擔憂，人潮再度聚集，加上無症狀感染者的病...

中國疫情趨緩？ 專家：兩會開議是信號

中國的疫情真的趨緩了嗎？中國工程院院士鍾南山認為，在持續的強力群眾控制措施下，中國疫情應不會再出現第二波高峰，但他也坦言，目前對無症狀感染者掌握很少。科普作家方舟子則認為，為了達到中央制定的經濟成長目標，各地紛紛解除封城，要看兩會（人大和政協）什麼時候開，那才是疫情真正被控制住的信號。

鍾南山推斷：中國大陸沒有大量「無症狀感染者」

大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山推斷，中國大陸還沒有大量的新型冠狀病毒「無症狀感染者」。

香港再增64例 27留學生染疫 4成無病徵

香港昨日新增64人確診新冠肺炎，47人有外遊紀錄，包括27名英國返港留學生，是單日最多留學生確診。新增的16名無外遊的患者，有8人屬於酒吧及樂隊群組，當中三人屬於二代傳播。兩名確診的酒吧顧客中，一人曾到灣仔謝斐道的Dusk till Dawn，一人曾到中環雲咸街的Draft Land。

1%無病徵 返港後確診 專家：700人或社區播毒

香港昨日新增的64宗確診個案中，包括27名英國留學生，四成患者無明顯病徵，但在家居檢疫期間病發及確診，極大可能引起社區爆發。抗疫督導委員會專家顧問成員、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌推算，700位回流港人已在社區播毒或造成龐大的傳播鏈。衛生防護中心表示，未能找出社區所有個案，故需推出措施加大社交距離。

熱門新聞

新冠肺炎死亡再增一例 案108奧捷團40多歲男性領隊不治

圖表看疫情／日本「喜劇之王」志村健染疫病逝 全球確診數逾71萬例

裝葉克膜仍救不回⋯日本「喜劇之王」志村健新冠肺炎亡 享壽70歲

案268出現七症狀屬嚴重肺炎 指揮中心：已轉加護病房

指揮中心公布拖最久確診足跡 金山老街廟口肉羹和烏來

法籍夫妻吃退燒藥 全機7發燒 連累200人須隔離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。