防疫鬆綁又緊縮 上海部分景點30日起再度關閉

中國新冠肺炎疫情防控放鬆不久又緊縮。上海一些室內景點在恢復開放18天後，包括東方明珠、金茂大廈88樓觀光廳等地30日起將再度關閉，何時恢復開放未定。

綜合陸媒報導，上海市東方明珠、金茂大廈、上海中心三大高樓觀光廳明天起臨時閉園，理由是「接到上級單位通知，為進一步加強對新冠（武漢）肺炎疫情防控工作的需要，保障遊客的健康與安全」。同時，上海海洋水族館和杜莎夫人蠟像館也都暫時關閉。

上海浦東3大高樓是當地的代表性景點，原本12日才開放，且採取了嚴格的限流措施，遊客須預約和出示上海地區的健康碼「隨申碼」才能進入。儘管如此，仍突然宣布30日起臨時閉園。

類似「開了又關」的措施，中國各地近期已有多起，也引發外界對中國疫情真實情況的疑慮。

四川省25日才恢復有關電影院、酒吧、KTV、網咖等娛樂場所營業。但國家文旅部27日晚間向全國發布通知，所有復工的娛樂場所都要暫時關門。根據四川媒體紅星新聞，有顧客表示「唱到一半被告知立刻停止營業」。