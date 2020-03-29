鍾南山稱無症狀感染者數量不多 但香港專家擔憂

中港專家對新冠肺炎無症狀感染者的研判出現差異。中國專家鍾南山說，中國病例數下降，說明無症狀感染者數量不大；香港專家許樹昌則說，香港社區內恐潛藏700名無症狀感染者，成為隱憂。

央視報導，中國傳染病學專家、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山今天表示，對中國國內的無症狀感染者情況，目前的了解很有限，既沒有具體的數字，也沒有詳盡的研究。

鍾南山指出，儘管如此，根據已知事實，仍可做出一些推斷。一般來說，無症狀感染者對密切接觸者的傳染率很高。然而，中國近期新確診病例數不僅沒有上升，反而不斷下降，這可以說明，中國「還沒有大量的」無症狀感染者。

綜合香港媒體報導，香港呼吸道專家、港府抗疫督導委員會顧問許樹昌28日在參加香港商台節目時表示，根據港府衛生署統計，在近來入境香港且接受唾液檢測的無症狀旅客中，有1%的受檢者被驗出了新冠肺炎病毒陽性反應。

許樹昌指出，在香港宣布3月19日起實施入境者一律接受14天強制檢疫隔離措施前，約有7萬人返回香港。依港府衛生署上述1%的比例推算，香港社區內恐已潛藏700名無症狀感染者，由於這些人依規定不須接受隔離，恐將形成龐大的病毒傳播鏈。

他呼籲，即使在3月19日前自海外返回香港者，也應該自行在家中隔離14天，畢境香港地狹人稠，病毒傳播風險較大。同時，港府也應再找一處公屋作為檢疫隔離之用。