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中國最新本土病例 曾密切接觸無症狀感染者

中央社 / 台北29日電
大陸國務院總理、中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長李克強。圖／取自人民日報
大陸國務院總理、中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長李克強。圖／取自人民日報

中國28日新增一例新冠肺炎本土病例。據通報，這名來自河南的病例是「無症狀感染者的密切接觸者」。

中國國家衛健委今天通報，28日共新增新冠肺炎確診45例，其中44例為境外輸入，唯一本土新增病例來自河南省。

北京日報引述河南衛健委公告，這名王姓女患者是漯河市圖書館清潔人員，24日出現頭痛症狀，26日自己測量體溫發現有發燒，27日就診，28日確診為2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）。

王女21日曾由張姓同學駕車陪同掃墓，並一同用餐3次。而這名張姓同學和有武漢旅行史的劉姓民眾同桌共餐，事後經核酸篩查，張姓同學被發現是無症狀感染者。

根據官方公布資料，中國近期疫情趨緩，但無症狀感染者是否成為下一波疫情隱患受到重視。中國國務院總理李克強26日主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，表示要高度重視「防治無症狀感染者」。

李克強要求中國國家衛健委組織專家，對無症狀感染者科學防治，遏制可能形成的新的病毒感染和疫情傳播。

新冠肺炎 COVID-19

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