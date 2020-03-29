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武漢鬆綁人潮回流 疫情再爆發隱憂仍在

中央社 / 台北29日電
新冠肺炎在湖北武漢爆發後，武漢曾於1月23日「封城」。 圖／取自中國新聞社
新冠肺炎在湖北武漢爆發後，武漢曾於1月23日「封城」。 圖／取自中國新聞社

武漢逐步解除封城，28日起並開放鐵路列車載客進站，出現大量人潮。但中國專家及外媒擔憂，人潮再度聚集，加上無症狀感染者的病毒傳播力，當地再度爆發新冠肺炎疫情的隱憂仍然存在。

綜合法新社、德國之聲等媒體報導，28日是開放列車載客進站的第一個白天，武漢各火車站的進站客流量相當龐大，且旅客普遍攜帶大件行李。為因應人潮，車站工作人員穿戴全套防護裝備，除了掃描旅客的健康碼，還忙著調查旅行史。

根據報導，中國鐵路總公司官網的售票資訊顯示，近期前往武漢的車票均已售罄。事實上，有些旅客其實在27日便已搭乘火車返回武漢，而武漢火車站當時其實還沒有正式解封。

武漢預定4月8日全面解封，屆時武漢將開放鐵路列車載客出站，機場也將恢復客機起降正常營運，而市內的大眾運輸工具也會恢復營運。然而，交通運輸的恢復正常，意味著人潮將再度聚集且流動，使武漢的疫情存在著反彈的風險。

上海傳染病學專家張文宏27日曾表示，新冠肺炎的無症狀感染者有較強的免疫能力，可在感染病毒後14天內仍不發病，而病毒若在這類人的體內存活超過3週，就有傳染的可能性。如果未被及時發現和隔離，就存在社區傳播的隱患。

對照中國各省支援湖北的疾控工作隊並未隨醫療隊一同撤離，即引起外界不少揣測。財新雜誌日前引述中國疾控中心一名知情人透露，疾控部門人員暫緩撤退，是國家層面「對武漢、湖北情況暫時不放心」。

華中科技大學公共衛生學院教授鄔堂春團隊日前發表的論文也引起關注，內容指武漢市可能有至少59%的感染者尚未被發現，同時，另一名傳染病學專家姜慶五則主張，須在武漢進行大規模的抽樣抗體檢測，進一步掌握疫情的整體情況。

新冠肺炎 COVID-19

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