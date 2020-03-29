中國疫情趨緩？ 專家：兩會開議是信號

中國的疫情真的趨緩了嗎？中國工程院院士鍾南山認為，在持續的強力群眾控制措施下，中國疫情應不會再出現第二波高峰，但他也坦言，目前對無症狀感染者掌握很少。科普作家方舟子則認為，為了達到中央制定的經濟成長目標，各地紛紛解除封城，要看兩會（人大和政協）什麼時候開，那才是疫情真正被控制住的信號。

地方官僚重經濟

根據《德國之聲》報導，中國每日新增確診病例連日下降，日前已落在美國和義大利之後，官員們在許多公開場合也不再戴口罩，無非是要昭告天下：「中國已準備好要復工，以重回高速經濟成長！」不過中國國際金融股份有限公司預估，今年經濟成長率恐怕只剩下2.1%（原目標為保6）。

至今中國仍帶有計畫經濟的色彩，各地方的官僚為滿足中央制定的目標，急欲解除封城以盡早回到經濟的日常正軌。不過，人民對於政府依舊存有不信任，一位網友直言：「政府既不想犧牲經濟成長，又想證明自己抗疫有成。」他擔心在解封城後，許多輕症或無症狀感染者恐造成第二波傳播。

無症狀感染者未知

「中國是不是真把新冠疫情控制住了，不能看這些地方官員為了GDP做的表演。」以打假聞名的科普作家方舟子23日也在推特上表示，要看「今年兩會（人大和政協）什麼時候開」。《紐約郵報》則指出，武漢一間殯儀館近來新增5,000個骨灰罈，令人懷疑官方數據的真實性。

然而，中國工程院院士鍾南山27日接受《央視新聞》訪問時指出，中國疫情「不會再出現第二波高峰」，他認為在持續強而有力的群眾控制措施之下，新增病例可能只能局限於很小的群體。不過鍾南山也坦言，目前對於國內無症狀感染者了解得很有限。

根據華中科技大學近來刊載於國際學術期刊《自然》的一篇研究，基於最保守的模型預測，武漢在2月18日至少59%的感染病例是未被發現的，其中可能包括無症狀和症狀輕微的病例。不過華中科大公共衛生學院院長鄔堂春強調，這僅是數學模型的預測，而非疫情調查。

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