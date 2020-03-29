香港再增64例 27留學生染疫 4成無病徵

香港昨日新增64人確診新冠肺炎，47人有外遊紀錄，包括27名英國返港留學生，是單日最多留學生確診。新增的16名無外遊的患者，有8人屬於酒吧及樂隊群組，當中三人屬於二代傳播。兩名確診的酒吧顧客中，一人曾到灣仔謝斐道的Dusk till Dawn，一人曾到中環雲咸街的Draft Land。

酒吧群組 再8人中招

大公報報導，27名新確診的留學生，全部由英國返港，分別在3月10日至27日期間發病，其中4人失去味覺或嗅覺，12人有發燒、咳嗽、流鼻水等病徵，但有11人無病徵，約占四成一。中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌稱，本月起陸續有外遊或留學生返港，約7萬人於3月19日強制家居檢疫措施推出前回港，故毋須檢疫。

據報導，昨日新增的16名無外遊的患者，有八人屬於酒吧及樂隊群組，當中三人屬於二代傳播。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨午在記者會上稱，酒吧群組新確診患者中，包括兩名酒吧工作人員、兩名酒吧顧客及一名酒吧職員的家人。有酒吧職員一家四口初步確診，包括在酒吧唱歌表演的丈夫，其妻子及兩名子女。

專家促覓地 增設檢疫中心

報導指出，對於家居隔離的成效，許樹昌指出，香港地少人多，有些家庭的居所內並無獨立房間，未必適合家居隔離，認為當局須考慮再物色更多公屋作檢疫中心，安排相關人士入住。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超亦稱，香港居住環境擠迫，共用物件多，感染病毒風險較高，希望當局能物色更多酒店，安排設施進行定點隔離，取代家居隔離。

公院壓力大 入院須候安排

近期香港確診個案數字大增，對公院造成壓力，梁子超稱，若持續新增大量個案，醫療系統將不勝負荷，當局應有兩手準備，將病情較輕或即將康復的病人轉至類似方艙醫院的設施。醫管局總行政經理何婉霞稱，已於轄下七個公院聯網物色普通病房，改裝為負壓病房，將增加約400張負壓病床，有關工程已接近完成。