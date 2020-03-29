1%無病徵 返港後確診 專家：700人或社區播毒

香港昨日新增的64宗確診個案中，包括27名英國留學生，四成患者無明顯病徵，但在家居檢疫期間病發及確診，極大可能引起社區爆發。抗疫督導委員會專家顧問成員、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌推算，700位回流港人已在社區播毒或造成龐大的傳播鏈。衛生防護中心表示，未能找出社區所有個案，故需推出措施加大社交距離。

文匯報報導，許樹昌在接受電台訪問時表示，於本月19日前從歐美抵港者毋須檢疫，可以任意到社區活動，情況令人擔心，特別是有研究顯示，約1%從外地返港者，最初無病徵但之後對新冠病毒呈陽性反應。

他據此推算，由3月初至19日約7萬人從外地回港，若1%帶病毒，可能已有700人染病並在社區活動，並預計該批可能染病者是決定香港會否出現社區爆發的主要元素。

報導稱，許樹昌還表示，香港目前仍採「圍堵政策」控制疫情，所測試樣本呈陽性的病人都要使用負壓病床，但病人要連續有兩個樣本測試為陰性才可以出院，令病床輪轉速度較慢，建議醫管局做好應變計畫。

大公報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，大批留學生返港，有新增個案屬預料之內，若家居檢疫時能夠做足防感染措施，例如家人不是一同吃飯，或家人搬到其他地方等，與酒店檢疫無分別。她呼籲檢疫人士注意有否出現病徵，以免家中長者受感染。她指出，無病徵的患者比例高，難以追蹤社區所有個案，令人擔心，因此需要推出一系列措施，加大社交距離。