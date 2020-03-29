快訊

明起降0.8元 汽油連五跌寫17年新低

案268出現七症狀屬嚴重肺炎 指揮中心：已轉加護病房

聽新聞
test
0:00 / 0:00

研究：無症狀感染者傳染率與確診者幾無差異

中央社 / 台北29日電
論文顯示，確診病例的密切接觸者感染率為6.3%，無症狀感染者的密切接觸者感染率為4.11%。兩者的感染率幾乎無差異。新華社
論文顯示，確診病例的密切接觸者感染率為6.3%，無症狀感染者的密切接觸者感染率為4.11%。兩者的感染率幾乎無差異。新華社

中國寧波疾控中心專家日前發表論文表示，2019冠狀病毒疾病無症狀感染者的傳染率與出現症狀的確診患者不相上下，與病毒帶原者接觸的人群中，家人、進香客的被感染率最高。

中國新聞周刊微信公眾號25日報導，在武漢一地的所有新冠肺炎感染者中，恐有近60%尚沒被發現，若不因應恐再度引爆疫情。專家疾呼，應不惜代價在武漢展開抗體抽樣調查。

第一財經報導，寧波市疾病預防控制中心傳染病防制所陳奕等人發表題為「寧波市新型冠狀病毒肺炎密切接觸者感染流行病學特徵分析」論文，日前刊登在「中華流行病學雜誌」2020年第41卷。

這篇論文顯示，確診病例的密切接觸者感染率為6.3%，無症狀感染者的密切接觸者感染率為4.11%。兩者的感染率幾乎無差異。

研究者進一步分層分析發現，家人主要透過共同居住（18.07%）和聚餐感染（11.75%），親戚（4.73%）主要為聚餐感染，朋友（包括鄰居）之間的接觸感染方式主要是戶外對話（20.00%）、聚餐/會客/娛樂（12.50%）和乘坐同一交通工具（4.55%）感染。

一般人群的接觸感染方式主要是與病例同處一個診療大廳（1.94%）、同一個超市、市場購物等（0.56%）感染。

研究者統計，各類密切接觸人群的感染率中，以朋友與進香客感染率最高，為22.31%，其次是家庭成員，有18.01%，調查中沒有醫務人員因密切接觸者感染。

不過，除去「超級傳播者」事件相關發病數據後，朋友的感染率降至為15.69%，家人的感染率轉為最高，為17.54%。

寧波的超級傳播者事件是一起佛事集會引起的聚集性疫情。報導說，超級傳播者是一名女性，發病一天後即具有傳染性，她與佛事集會參與者一起乘坐巴士、參加活動，之後共傳染32人，其中28人確診，4人為無症狀感染者，她與密切接觸者的感染率達32.99%，遠高於平均6.15%。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

武漢機場4月8日復航！首批航班不含港澳台、北京

罕見幼齡感染新冠肺炎 芝加哥嬰兒病故

她感染諾羅狂吐 4個室友也全被撂倒

義確診數超陸趕美 1日飆近千死衝新高

相關新聞

陸20歲留英學生確診 由杜拜搭機至香港再轉機上海

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，深圳28日確診一例境外輸入新病例，通報顯示該患者早前乘飛機由杜拜至香港，再在香港轉乘航班至上海...

研究：無症狀感染者傳染率與確診者幾無差異

中國寧波疾控中心專家日前發表論文表示，2019冠狀病毒疾病無症狀感染者的傳染率與出現症狀的確診患者不相上下，與病毒帶原者...

圖表看疫情／義大利1萬餘人不治 全球死亡數逾3萬人

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有177個國家（地區）傳出確診案例，病例數破66萬，致死率破4%。

「武漢封城日記」191萬次點擊 郭晶：解封後挑戰更巨大

因新冠肺炎封鎖的武漢即將解封，剛出版「武漢封城日記」的作者郭晶，受訪時卻說對這個消息「無感」、「開心不起來」。她對解封之...

陸疾控中心主任高福：歐美不戴口罩犯了大錯！

現任中國疾病預防控制中心主任高福認為，在新冠肺炎疫情期間，美國和歐洲人出入公共場所不戴口罩錯了。

香港兩周增3倍確診 港府籲：切勿鬆懈

香港新冠肺炎確診個案不斷上升，政務司司長張建宗引述數字指，這兩個星期，香港的確診個案由138宗急劇增至3月27日的518...

武漢機場4月8日復航 首批航班不含港澳台、北京

湖北武漢將於下月8日解封，大陸民航局發布通知，武漢天河機場8日恢復大陸國內客運航班，北京及港澳台地區除外。目前已有多家航...

新冠肺炎陸新增45例 44例為境外輸入

大陸官方通報新冠肺炎最新疫情，28日新增確診45例，其中，44例為境外輸入，1例為本土病例。

湖北今飛國內線 往返港澳台航線仍暫停

大陸昨天新增五十四例病例，全為境外移入，沒有本土新增病例，累計境外移入確診共六四九例。昨日大陸民航局宣布，將從今日與四月八日分別恢復湖北及武漢機場的國內航班，但往返北京、國際與港澳台航線仍暫停。大陸仍採取逐步恢復交通與人流的措施。

武漢逐步「解封」 新冠肺炎隱患依然存在

已經「封城」兩月有餘的疫情始發地武漢，本周開始逐步解封。本周六（3月28日）凌晨，武漢的火車站開始恢復客運業務，從西安開往廣州的K81次列車停靠武昌站，3名在武漢工作...

香港新增42例新冠肺炎確診 37人有外遊紀錄

綜合香港電台、明報新聞網等港媒報導，香港今天新增42例2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）確診個案，其中37人有外遊紀錄，2...

知名度不下鍾南山！陸專家張文宏稱新冠肺炎疫情難對付

抗疫知名度不下中國工程院士鍾南山的上海華山醫院感染科主任張文宏曾斷言，全球新冠肺炎疫情今年夏天不可能結束，近日更表示，這...

熱門新聞

圖表看疫情／義大利1萬餘人不治 全球死亡數逾3萬人

影／案268本土個案男「接觸史近一個月」 恐成防疫破口

誤以為是小感冒！ 五旬男就診6次才被發現感染新冠肺炎

五旬男無出國竟從228開始現症狀 陳時中：感染源待釐清

整理包／台灣新增16例含2起本土共283例確診 病例背景一覽

獨／觀光局駐機場人員確診 上周接待官員兒子也確診

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。