研究：無症狀感染者傳染率與確診者幾無差異

中國寧波疾控中心專家日前發表論文表示，2019冠狀病毒疾病無症狀感染者的傳染率與出現症狀的確診患者不相上下，與病毒帶原者接觸的人群中，家人、進香客的被感染率最高。

中國新聞周刊微信公眾號25日報導，在武漢一地的所有新冠肺炎感染者中，恐有近60%尚沒被發現，若不因應恐再度引爆疫情。專家疾呼，應不惜代價在武漢展開抗體抽樣調查。

第一財經報導，寧波市疾病預防控制中心傳染病防制所陳奕等人發表題為「寧波市新型冠狀病毒肺炎密切接觸者感染流行病學特徵分析」論文，日前刊登在「中華流行病學雜誌」2020年第41卷。

這篇論文顯示，確診病例的密切接觸者感染率為6.3%，無症狀感染者的密切接觸者感染率為4.11%。兩者的感染率幾乎無差異。

研究者進一步分層分析發現，家人主要透過共同居住（18.07%）和聚餐感染（11.75%），親戚（4.73%）主要為聚餐感染，朋友（包括鄰居）之間的接觸感染方式主要是戶外對話（20.00%）、聚餐/會客/娛樂（12.50%）和乘坐同一交通工具（4.55%）感染。

一般人群的接觸感染方式主要是與病例同處一個診療大廳（1.94%）、同一個超市、市場購物等（0.56%）感染。

研究者統計，各類密切接觸人群的感染率中，以朋友與進香客感染率最高，為22.31%，其次是家庭成員，有18.01%，調查中沒有醫務人員因密切接觸者感染。

不過，除去「超級傳播者」事件相關發病數據後，朋友的感染率降至為15.69%，家人的感染率轉為最高，為17.54%。

寧波的超級傳播者事件是一起佛事集會引起的聚集性疫情。報導說，超級傳播者是一名女性，發病一天後即具有傳染性，她與佛事集會參與者一起乘坐巴士、參加活動，之後共傳染32人，其中28人確診，4人為無症狀感染者，她與密切接觸者的感染率達32.99%，遠高於平均6.15%。