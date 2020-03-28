武漢逐步「解封」 新冠肺炎隱患依然存在

已經「封城」兩月有餘的疫情始發地武漢，本周開始逐步解封。本周六（3月28日）凌晨，武漢的火車站開始恢復客運業務，從西安開往廣州的K81次列車停靠武昌站，3名在武漢工作、此前回外地老家過年的打工族成為了首批進入武漢的乘客。在接受中國官方媒體採訪時，他們表示，近期接到了供職企業即將復工的通知。

法新社等媒體駐武漢記者注意到，周六白天，武漢各火車站的到達客流相當多，旅客普遍都攜帶有大件行李；而車站工作人員則穿戴全副防護裝備，在現場調查抵達旅客的海外旅行史。

目前，中國的防疫重點已經轉變為嚴防海外輸入病例，在剛剛解封的武漢也不例外。抵達武漢的旅客都需要掃「健康碼」，只有顯示為綠色的乘客才能自由入城。

在中國鐵路總公司的網站上，近期前往武漢的車票均已售罄。法新社還報導稱，一些旅客其實已經在周五返回武漢，當時火車站還沒有正式解封。

不過，武漢的對外交通周六只是先恢復到「只進不出」，真正全面解封還要等到4月8日。屆時，武漢機場也將正式恢復客運。

武漢曾是重災區

武漢之外的湖北省其他地區，已經在幾天前全面解封。武漢是全國疫情的重災區，截至周六，全國累計總共82279起病例中，67801起發生在湖北，50006起發生在武漢，佔全國總數的六成。全國3301起死亡病例中，武漢也佔據了2538起。在疫情早期、其他省份醫療隊馳援前，武漢的各大醫院面對激增的病人不堪重負，發生了嚴重的「醫療擠兌」，導致了武漢的死亡率遠遠超過其他地區：湖北以外的全國其他省份病死率僅為0.86%，湖北省內其他各地的病死率為3.6%，而武漢市內的病死率高達5.1%。目前，武漢市依舊有數百名重症患者在接受救治，周六當天，又有3名患者死亡。不過相對幾周前，武漢、湖北的疫情數字已經明顯好轉。

地鐵系統重啟

本周六，隨著外地進城通道的開放，武漢市內的地鐵運營也同步重啟。和不少其他省市一樣，乘客進站後需要用支付寶或微信多次掃描二維碼進行登記，以便疾控人員在必要時進行流行病學調查。車廂內的廣播也在不斷提醒乘客不要忘記掃描二維碼，並且要求全程配搭口罩。地鐵工作人員還在座椅靠背上用黃色膠帶標示出建議就坐位置，避免乘客相互靠得太近。

本周早些時候，武漢市內的公共汽車已經恢復運營，銀行網點也已經開放。不過當局仍然呼籲民眾避免不必要的出行，尤其是65歲以上老年人應盡量不乘坐公共交通。

仍有隱患

不過，武漢市的疫情依然存在反彈的風險。除了外部輸入病例，無症狀的「隱性感染者」尤為令人擔憂。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周六就對外界表示，無症狀感染者有較強的免疫能力，可以在感染病毒後14天內不發病，病毒在其體內存在時間超過三周，具有傳染的可能性；如果沒有被及時發現和隔離，就存在社區傳播的隱患。正是由於這一原因，全國各省援助疾控工作隊並沒有隨醫療隊一同撤離，而是繼續在湖北開展工作。中國疾控中心一位知情人近期對《財新》雜誌表示，疾控部門隊伍暫緩撤退，是國家層面「對武漢、湖北情況暫時不放心」。

《中國新聞周刊》日前也援引華中科技大學公共衛生學院鄔堂春團隊的一篇論文指出，武漢市可能至少有59%的感染病例未能被發現，而且這是「基於最保守的模型預測」。中華預防醫學會新冠肺炎防控專家組成員姜慶五教授則強調，必須要派專業的流行病學調查人員在武漢進行大規模抽樣抗體檢測，從而掌握此次疫情的整體情況。

在義大利、德國等地，流行病學專家也在醞釀進行大規模的抗體檢測，盡可能多地發現「隱性帶源者」，從而更全面地掌握疫情。

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