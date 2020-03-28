香港新增42例新冠肺炎確診 37人有外遊紀錄

綜合香港電台、明報新聞網等港媒報導，香港今天新增42例2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）確診個案，其中37人有外遊紀錄，22人是學生，大部份是先前從英國回港後需要居家檢疫的留學生。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會表示，另外5宗沒有外遊紀錄的確診個案都涉及酒吧群聚感染，包括兩名顧客、兩名酒吧工作人員以及一名酒吧工作人員的家屬。

據報導，香港累計確診個案達560例。

香港醫管局總行政經理何婉霞則表示，目前有396名確診病人需要在14間醫院留院治療；她呼籲完成檢測獲通知確診的市民不要自行前往急診室，醫管局會安排車輛接載入院。

她並坦言，由於近期隔離病床數目緊張，未必能安排患者入住當區醫院，期望確診人士能在家等候，期間要戴口罩防疫。