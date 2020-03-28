知名度不下鍾南山！陸專家張文宏稱新冠肺炎疫情難對付

抗疫知名度不下中國工程院士鍾南山的上海華山醫院感染科主任張文宏曾斷言，全球新冠肺炎疫情今年夏天不可能結束，近日更表示，這是史上最難對付的病毒之一，難度超過人類的預期。

據財新網報導，張文宏昨天下午出席「病毒演變、進化、傳播的基礎研究與防治實踐（從SARS到COVID-19）」研討會時表示，不願意只能做個防疫救火隊員，希望藉著科技落實精準防控，徹底控制這波疫情，但是未來病毒會如何發展，「我自己很難預估」。

他說，人類歷史上從沒見過這麼詭異的病毒，傳播力很強，但是症狀又不輕，介於流感和嚴重急性呼吸道症候群（SARS）之間，「居然還有無症狀攜帶（帶原），這就成為一個大的問題」。

張文宏表示：「到目前為止，我認為這個病毒是人類歷史上最難對付的病毒之一，伊波拉（Ebola）病毒雖然很兇殘，但是它走不遠，至今仍然停留在非洲。但是這個病毒的困難度可能會超過人類的估計。」

中國當局目前未將新冠肺炎無症狀感染者列入確診病例，但張文宏直指，當前最大風險就是無症狀感染者，「有病人從頭到尾無症狀，但病毒血清陽性會延續3個禮拜」，所以快速診斷是極為重要的，否則意味著大量的病人會滯留在社區，暴發社區感染。

在此之前，鍾南山接受陸媒訪問時卻稱，中國不會再出現第2波疫情高峰。

鍾南山17年前因「抗煞」而一戰成名，這次又被委以因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）重任。不過之後有關於疫情拐點（轉折點）的預測，鍾南山卻多次失準，而張文宏的3階段論則凸顯他對疫情觀察趨近實際。

張文宏當時指出，最理想情況是取得完全成功，元宵節前控制住武漢疫情，到4個月內結束戰鬥。

他說，疫情也有可能轉為膠著，像當年非典（SARS）那樣，拖個一年半載；當然也有可能完全失敗，像2009年H1N1新型流感，波及全球。

至於當前歐美各國淪為重災區，對於疫情未來可能發展的研判，鍾南山仍樂觀稱，6月間可望落幕；而張文宏在接受人民日報專訪則持相反看法。

張文宏分析，因為歐洲出現失控的情況，加上美國的確診病例數超過中國，勢必會有大量的人被感染，推算週期基本上會到跨年，「所以我預計在很長一段時間內，醫務工作者都很難停下來了」。

此外，鍾南山與張文宏對於疫源的看法也不盡相同。鍾南山稱「疫情首先出現在中國，疫情不一定發源在中國」；而張文宏則認為，「中國只有武漢最先出現了這個新傳染病，如果是外面傳到中國來，應該是幾個中國城市同時發病，而不是有時間先後」。

正值美國疫情最吃緊以及美中兩國針對疫源爭論不休，甚至雙方官員藉著推特發文打筆戰之際，中國駐美國大使館找來張文宏透過視訊與當地的中國僑界和留學生說明疫情。

不同於中國外交部發言人趙立堅等官員談及美國防疫的箭拔弩張態度，張文宏向美國僑界說明時，肯定美國醫療條件和衛生專業人員素質。

他表示，美方錯過了早期防控時機，「現在有點慌亂」，鼓勵僑界要對美國衛生體系有信心。

在此之後，中國駐美大使崔天凱甚至撰寫親筆信函向張文宏表達感謝，並說待疫情告一段落返國，將專程來拜訪，「不是為了看病，而是為了討教」。

崔天凱之前接受美國媒體專訪時曾表明「我是在美國的中國代表」，散播「新型冠狀病毒源自美國軍事實驗室」這類謠言，是「瘋狂之舉」，緩頰中國外交系統對美發言擦槍走火的意味濃厚。