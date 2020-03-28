香港增65確診新高 酒吧群組現「二代患者」

在外港人紛紛返港避疫下，香港新冠病毒確診個案屢創新高，昨又新增65確診，累計確診人數破500，升至519宗。其中酒吧群組昨增21人確診，包括1名護士，並出現2名「第二代患者」，累計45人感染。

明報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，現在肯定有社區傳播，但未至於大程度社區爆發。港大專家袁國勇分析，香港「封關」前沒有為歐美返港者檢測，結果令疫情肆虐，重申香港檢測量太低。

報導指出，香港至昨日累計有519宗確診及疑似個案，僅一周便翻了一倍。昨新增65宗個案中，41人曾外遊。至於24名無外遊的確診者中，有21人與酒吧群組有關，包括9名酒吧職員、1名表演者、9名顧客，以及2名曾到酒吧者的密切接觸者。餘下3名無外遊者，一人為37歲法籍確診男子的密切接觸者；一人的兒子從英國返港後病發；另一人的情仍在調查。

至於連日擴大的酒吧群組，昨新增21人染疫，令群組升至45宗確診。昨確診的9名酒吧顧客中，包括25歲沙田凱悅酒店女員工、23歲東華三院賽馬會復康中心的女護士。至於因員工確診而關閉的沙田凱悅酒店昨表示，一名確診者3月9日到其「天天吧」，並於3月18日確診，當局未能確定其感染地方和時間等。

據報導，前日確診的第450宗個案為38歲Bar Pacific外判啤酒女推銷員，她曾去過尖沙咀酒吧All Night Long。Bar Pacific稱，該外判推銷員分別於3月9日至14日到過其觀塘聯安街分店，及於3月23日和24日到過新蒲崗彩虹道分店，兩店已停業。

張竹君稱，暫難肯定酒吧群組感染源頭，很多職員或表演者都在有病徵時上班，且他們在多間酒吧表演，可能不斷人傳人。她強調，現在最重要是控制及追蹤酒吧群組的密切接觸者，為他們檢疫，避免進一步傳播。

另據香港電台報導，26日新增的43名確診病例中，至少4人失去嗅覺和味覺。這4人近日分別自英國和美國回港；27日再有相同病徵的確診者，包括一名27歲及另一名17歲的女患者。