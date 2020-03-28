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香港嚴厲防疫 禁4人以上聚集 關6類娛樂場

世界日報 / 香港新聞組╱香港28日電
香港禁多於4人聚集 關6類娛樂場 餐廳座位須減半 林鄭指會補貼業界 香港中國通訊社
香港禁多於4人聚集 關6類娛樂場 餐廳座位須減半 林鄭指會補貼業界 香港中國通訊社

香港新冠肺炎疫情出現第二波爆發，特首林鄭月娥宣布訂立兩條嚴厲新規例，包括超過4人以上的聚集，以及勒令電影院自今日傍晚6時起關閉14天等，食肆亦要遵守每桌不多於4人、入座率低於五成的六大要求。林鄭說，最新確診個案較兩周前增加了3倍，政府有必要採取更嚴厲的防疫措施。

綜合媒體報導，林鄭公布的措施包括， 自明日起，禁止4人以上在公共地方聚集，但有豁免，包括工作間聚集、履行政府功能的聚集、法庭和區議會等聚集、婚宴和喪禮等。另外，今晚起，餐飲店包括酒吧和餐廳只能提供平常的50%的飯桌、飯桌之間要有1.5米距離、每桌不能多於4人、要量度客人體溫、向客人提供消毒液等，而客人除了吃東西外都要戴上口罩。

同樣自明晚起，6類娛樂場所需要關閉，包括遊戲機中心、健身院、俗室、電影院和遊樂場所如桌球室和溜冰場等。以上措施自實施日起執行14天。

賽馬周日閉門舉行

據報導，香港賽馬會昨晚表示，賽馬是否受新例規限，要向政府尋求澄清，故周日沙田賽馬將閉門作賽，只限馬會職員、馬房人員、騎師及練馬師入場，以符合工作間要求，其他人不准進入。

食物及生局局陳肇始補充，多於4人於公眾地方聚集，在新例下的定額罰款為2000港元，或可罰款2萬5000港元及監禁6個月，而餐飲業若未執行6項要求，則罰款5萬元及監禁6個月。食環署會加強巡查。

報導指出，林鄭表示，明白這些措施將會嚴重衝擊相關行業的生意，當局會向餐飲業及娛樂場所等提供資助，但前提是這些營業場所不能解雇員工。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，新措施搔不著癢處，他指出目前最大的隱患是從外地回港市民，「他們不少是隱形病人。」

至於禁止4人以上的聚集，梁子超認為，政府要考慮執法問題，而且只限人數不限面積也有問題，「比如超市、商舖地方太小，即使只有4個人，但人與人之間的距離同樣太迫，太高危。」梁說，政府應果斷推出更嚴厲的措施如要求食肆關閉14天，「因為長痛不如短痛」。

新冠肺炎 COVID-19

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