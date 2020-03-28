中國境外移入確診破600 本土無新增

大陸新冠肺炎疫情趨緩，湖北省（武漢市除外）各地市解封，人員開始流動，但昨天鄰近的江西省趕緊設置關卡不讓湖北人進入九江市，雙方昨天上午發生鬥毆，湖北省的兩名警察被江西省的特警毆打倒地，湖北省的警車也被江西省的警察推翻。

2020-03-28 00:22