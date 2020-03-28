中國境外移入確診破600 本土無新增
中國國家衛生健康委員會官網今早通報，2019冠狀病毒疾病昨天新增確診病例54例，均為境外移入，本土再度歸零無新增，累計境外移入確診649例。
中國大陸27日新增境外移入確診病例54例（上海17例，廣東11例，福建6例，天津5例，浙江4例，北京3例，遼寧3例，內蒙古2例，吉林2例，山東1例），累計確診649例。
據通報，3月27日，大陸新增死亡病例3例（湖北3例）；新增疑似病例29例。當日新增治癒出院病例383例，解除醫學觀察的密切接觸者758人，重症病例減少113例。
截至3月27日午夜，大陸31個省市區現有確診病例3128例（其中重症病例921例），累計治癒出院病例7萬4971例，累計死亡病例3295例，累計確診病例8萬1394例，現有疑似病例184例。累計追蹤到密切接觸者69萬9396人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬7198人。
其中，湖北省27日無新增確診病例，無新增疑似病例；現有確診病例2526例（武漢2517例），其中重症病例886例（武漢882例）。現有疑似病例掛零。
據通報，截至3月27日午夜，香港特別行政區累計確診病例518例（出院111例，死亡4例），澳門特別行政區34例（出院10例）。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言