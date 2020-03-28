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湖北解封 江西仍不給進 兩省警察大打出手

聯合報 / 特派記者林則宏／上海報導
大陸新冠肺炎疫情趨緩，湖北省逐步解封。 （中新社）
大陸新冠肺炎疫情趨緩，湖北省逐步解封。 （中新社）

大陸新冠肺炎疫情趨緩，湖北省（武漢市除外）各地市解封，人員開始流動，但昨天鄰近的江西省趕緊設置關卡不讓湖北人進入九江市，雙方昨天上午發生鬥毆，湖北省的兩名警察被江西省的特警毆打倒地，湖北省的警車也被江西省的警察推翻。

大陸官媒報導，廿七日上午大量視頻傳出，江西省九江市潯陽上百名特警趕到湖北省黃梅縣省地界與黃梅員警「鬥毆」，一群特警圍攻湖北黃梅兩名員警，並將其按倒在地。特警與群眾並將黃梅縣的警車掀翻。

廿七日凌晨，黃梅縣按照湖北省防疫指揮部精神撤除所有交通卡口，開始有序恢復生產生活秩序，人員可開始流動。不料，黃梅剛剛撤除卡口，江西省九江市原本在九江地界設置的卡口，不僅沒有撤除，還加大力度在長江大橋設置封口，堅決不讓湖北人從長江大橋進入九江，擔心關卡一開，湖北的疫情散布到九江。

九江群眾還跑到湖北省黃梅縣地界（長江大橋收費站）驅趕準備過來的湖北民眾，湖北黃梅員警發現後，上前理論，九江市卻調動大批特警趕到黃梅地界，對黃梅員警圍攻和毆打。並稱是「假員警」誤導老百姓！

兩省的主事官員溝通協調中，但江西省九江市顯已違反中共中央通令湖北省解封的規定。

另根據中共國家衛健委昨天通報，大陸昨天新增確診病例五十五例，其中境外移入病例五十四例，境外移入是當前大陸防堵新冠肺炎疫情最大挑戰。香港昨天新增六十五例確診，是新增病例最多的一天，港府昨天宣布管制餐飲業與封閉戲院等更嚴厲的措施。

新冠肺炎 COVID-19 中共 餐飲業

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