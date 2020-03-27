香港新增65例確例 單日最高

香港新冠肺炎的感染情況令人憂慮，今天又新增65人確診，是歷來單日新增病例最多的一次；目前為止共累計518例確診。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會公布，最新確診的病例中，41人有外遊紀錄，其中有14名留學生；另外24名沒有外遊紀錄的感染者，大都與之前發生的蘭桂坊酒吧同一群體感染個案有關。

本地新增的2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）個案本週以來大幅上升，比19日之前的總數多了一倍，當中大多數屬於輸入性病例；但本土個案也趨升，其中蘭桂坊酒吧有一批顧客和樂隊成員集體染疫，人數近30人。

港府曾考慮要求酒吧暫停營業，但遭到業界強烈反對。

此外，由於輸入性和本地確診病例持續大幅增加，有醫學專家建議政府禁止2至3人以上的聚會。