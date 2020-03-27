快訊

財經大老外籍媳婦確診吵要吃漢堡 陳時中回應了

被檢舉偽造文書等罪 內政部將警政署長陳家欽函送北檢

香港單日增43例確診 蘭桂坊酒吧樂隊群組感染擴大

世界日報 / 香港新聞組／香港27日電
新增43確診，16人涉及酒吧樂隊感染群組。 歐新社
新增43確診，16人涉及酒吧樂隊感染群組。 歐新社

香港新冠肺炎出現大量本地感染，截至昨日下午4時，香港單日新增43宗確診病例，累計454人染疫，當中有16人為蘭桂坊酒吧樂隊群組感染，包括曾到酒吧消遣的一名女警。

香港衛生防護中心坦承本地感染情況無可置疑，但對是否社區爆發說有待觀察。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，昨日新增確診個案無外遊者中，有12人與酒吧有關，包括三名酒吧職員、四名樂隊成員及五名顧客，涉及四間酒吧，包括Insomnia、All Night Long、Dusk Till Dawn及Kagesha。

張竹君承認，難以追蹤所有曾到酒吧及曾接觸樂隊的人士，只能追蹤酒吧和樂隊成員，要靠市民自行提高警覺。

綜合媒體報導，確診的22歲女警，駐守深水警署，在本月20日與另一名警察，到涉及蘭桂坊群組樂隊曾工作的一間酒吧「All Night Long」，可能與相關群組有關。衛生防護中心說，該名女警曾到靶場訓練射擊，其後與三名警察下午茶，之後與其他警察可能有密切接觸，24日她在警署內發燒後求醫。

香港醫院管理局總行政經理何婉霞說，女警25日到明愛醫院做檢測，約半日時間留在普通病房，有44名醫護人員與她有接觸，所有人有穿著合適的防護裝備，暫時沒有醫護需要檢疫。

4確診病例 喪失嗅覺、味覺

另據香港01報導，香港昨日新增的43宗確診病例中，有四人失去了嗅覺和味覺，是香港出現確診者兩個多月以來首見。之前曾有專家指出，失去嗅覺和味覺較常見於年輕確診者，更可有多達兩、三成患者出現味覺、嗅覺遲鈍或喪失。

失去嗅覺和味覺的確診病例，分別是一名21歲男子及27歲、19歲女子，他們分別於3月21日、22日、24日自英國返港。另一名30歲女子在3月5日至18日曾到美國，但僅失去嗅覺。報導分析，四名病例的共同特徵是年齡較輕（不足30歲）、自英美回港。曾有專家曾指出，失去嗅覺和味覺較常見於年輕確診者，更可有多達兩、三成患者出現味覺、嗅覺遲鈍或喪失。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

老翁網購「黑螞蟻」壯陽藥 違反藥事法獲緩起訴

香港新增確診 4人失去嗅覺味覺

幕後／第3趟有跡可循 陸放行香港模式是關鍵

香港大量本地感染 12確診與酒吧有關

相關新聞

防疫漏洞？來自台灣旅客在上海確診感染新冠肺炎

上海周五通報，在26日發現的17例境外輸入性新冠肺炎確診病例中，一美國籍旅客，3月25日自台北出發，於當日抵達上海浦東國...

圖表看疫情／美確診數超越大陸成全球最多 全球病例數破52萬

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有182個國家（地區）傳出確診案例，病例數破52萬，致死率破4%。

香港單日增43例確診 蘭桂坊酒吧樂隊群組感染擴大

香港新冠肺炎出現大量本地感染，截至昨日下午4時，香港單日新增43宗確診病例，累計454人染疫，當中有16人為蘭桂坊酒吧樂隊群組感染，包括曾到酒吧消遣的一名女警。

北京懲不文明行為 流感不戴口罩將罰

中國新冠肺炎疫情逐漸趨緩，防範疫情的法規也開始改革。北京市昨天提交《北京市文明行為促進條例（草案）》修法申請，規定在公共場所，咳嗽、打噴嚏時不遮掩口鼻，得了流感不佩戴口罩等行為，可能將面臨處罰。

美頻頻稱「武漢病毒」 耿爽：美企圖藉此轉嫁責任 用心極其險惡

美國駐華大使館官方微博26日連續在兩篇文章中，將新冠肺炎病毒稱為「武漢病毒」，而在25日，美國國務卿龐培歐在七國集團外長舉行視頻會議後的記者會上，也將新冠肺炎病毒稱為「武漢病毒」。對此，中國外交部發言人耿爽痛批，美企圖藉此轉移視線，轉嫁責任，用心極其險惡。

防控升級…經上海入境轉往其他省市 要先隔離14天

上海連日來防控升級，今日上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室決定，從即日起，凡需經上海口岸入境轉往其他省市的人員，要...

澳門新增3例確診新冠肺炎 累計33起病例

澳門26日新增3例新冠肺炎輸入病例，累計確診達33例。新增的3名患者中，1名發病患者是從美國搭乘飛機抵達香港，再將港珠澳...

浙江新增本土病例 被標註「境外輸入關聯本地確診」

大陸26日新增一名新增的本土病例，病例來自浙江。據浙江海寧發布微博官網，把這起本土病例標註為「境外輸入關聯本地確診病例」...

大陸境外確診累計595例 昨新增1例浙江本土病例

據大陸國家衛健委通報，昨日新增確診55例，54例來自境外確診病例，1例為來自浙江的本土病例。現累計境外輸入確診病例有59...

大陸新增新冠肺炎確診病例55例 本土1例

大陸國家衛健委網站今（27）日公布，26日0—24時，大陸31個省市新增新冠肺炎確診病例55例，其中境外輸入病例54例，...

學者：武漢或有近六成感染病例未被發現

（德國之聲中文網）中國官方媒體《中國新聞周刊》日前援引華中科技大學公共衛生學院鄔堂春團隊3月6日在醫學論文預印本平台medRxiv網站發布的論文報道稱，武漢市至少59%的感染病例是未被發現的，其中可能

好書導讀／武漢封城日記 事件現場真實重現

新冠疫情蔓延，來自武漢的真實紀錄率先在台出版！29歲女社工郭晶的實境日記，將由聯經出版《武漢封城日記》，寫出城裡人們的恐慌、焦慮和堅強，情感深刻、動人入微。讀者可藉此理解封城生活，在文字中獲得力量，期許大家互助共度難關…

熱門新聞

圖表看疫情／美確診數超越大陸成全球最多 全球病例數破52萬

擦身而過就中鏢！42歲患者談新冠肺炎：一度感覺快死

道歉了！英情侶抱怨隔離環境差引眾怒 傳訊衛生局致歉

被罵翻！英情侶怨在台隔離像監獄 BBC已刪除報導

全球砲轟不適任57萬人要求下台 譚德賽反批台灣「網軍操作」

美國新冠肺炎確診病例逾8.2萬例 超越大陸成全球最多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。