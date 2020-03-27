香港單日增43例確診 蘭桂坊酒吧樂隊群組感染擴大

香港新冠肺炎出現大量本地感染，截至昨日下午4時，香港單日新增43宗確診病例，累計454人染疫，當中有16人為蘭桂坊酒吧樂隊群組感染，包括曾到酒吧消遣的一名女警。

香港衛生防護中心坦承本地感染情況無可置疑，但對是否社區爆發說有待觀察。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，昨日新增確診個案無外遊者中，有12人與酒吧有關，包括三名酒吧職員、四名樂隊成員及五名顧客，涉及四間酒吧，包括Insomnia、All Night Long、Dusk Till Dawn及Kagesha。

張竹君承認，難以追蹤所有曾到酒吧及曾接觸樂隊的人士，只能追蹤酒吧和樂隊成員，要靠市民自行提高警覺。

綜合媒體報導，確診的22歲女警，駐守深水警署，在本月20日與另一名警察，到涉及蘭桂坊群組樂隊曾工作的一間酒吧「All Night Long」，可能與相關群組有關。衛生防護中心說，該名女警曾到靶場訓練射擊，其後與三名警察下午茶，之後與其他警察可能有密切接觸，24日她在警署內發燒後求醫。

香港醫院管理局總行政經理何婉霞說，女警25日到明愛醫院做檢測，約半日時間留在普通病房，有44名醫護人員與她有接觸，所有人有穿著合適的防護裝備，暫時沒有醫護需要檢疫。

4確診病例 喪失嗅覺、味覺

另據香港01報導，香港昨日新增的43宗確診病例中，有四人失去了嗅覺和味覺，是香港出現確診者兩個多月以來首見。之前曾有專家指出，失去嗅覺和味覺較常見於年輕確診者，更可有多達兩、三成患者出現味覺、嗅覺遲鈍或喪失。

失去嗅覺和味覺的確診病例，分別是一名21歲男子及27歲、19歲女子，他們分別於3月21日、22日、24日自英國返港。另一名30歲女子在3月5日至18日曾到美國，但僅失去嗅覺。報導分析，四名病例的共同特徵是年齡較輕（不足30歲）、自英美回港。曾有專家曾指出，失去嗅覺和味覺較常見於年輕確診者，更可有多達兩、三成患者出現味覺、嗅覺遲鈍或喪失。